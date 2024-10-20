Banka hesaplarınızı hortumlayan 5 Android uygulaması: Telefonunuzdan hemen silin

20 Ekim 2024 09:26 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 10:19

Google Play Store'da yer alan ve bankacılık bilgilerinizi çalan 5 tehlikeli uygulama tespit edildi. Bu uygulamalar telefonunuzu tamamen kontrol edebiliyor ve banka hesaplarınıza erişerek paranızı çalabiliyor. İşte telefonunuzdan hemen silmeniz gereken uygulamalar.

Akıllı telefon​ kullanıcılarını tehdit eden yeni bir gizlilik tehlikesi ortaya çıktı. Mobil cihazlarından bankacılık​ işlemleri yapanları hedef alan kötü amaçlı uygulamalar olduğu belirtildi. Hesap bakiyenizi "tam takır kuru bakır" hale getiren ve ThreatFabric'in raporuyla Google Play Store​'dan kaldırılan söz konusu uygulamaları, cihazınızda yüklüyse hemen silmeniz gerekiyor.

BU 5 UYGULAMAYI DERHAL KALDIRIN

ThreatFabric'in yayınladığı raporda, banka bilgilerinizi çalmayı amaçlayan ve Antsa trojanı içeren 5 uygulama tespit edildi. Listede adı geçen uygulamaların, "Cihaz Ele Geçirme (DTO)" özelliğiyle telefonunuzu tamamen kontrol edebildiği belirtildi. Ayrıca bilgilerinizi ele geçirerek banka hesaplarınıza erişebildiği ve ciddi maddi kayıplara yol açabildiği bildirildi.

Google Play Store'dan kaldırılmadan önce 150-200 bin kez indirildiği tahmin edilen bu uygulamalar şu şekilde sıralanıyor:

Phone Cleaner / File Explorer

PDF Viewer - File Explorer

PDF Reader - Viewer & Editor

Phone Cleaner: File Explorer

PDF Reader: File Manager

ZARARLI YAZILIM HANGİ ÜLKELERDE ETKİLİ

Zararlı yazılımın özellikle İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya gibi ülkelerdeki kullanıcıları hedef aldığı, gelen bilgiler arasında. Virüsün Samsung marka akıllı telefonlara ve diğer markaların cihazlarına bulaştığı öğrenildi.