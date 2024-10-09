Banyodaki tehlike: Sık kullanılan iki yer bakteri yuvası çıktı! 600'den fazla virüs barındırıyor

09 Ekim 2024 14:45 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:15

Yeni bir araştırmaya göre, banyolarımızda sık kullanılan iki bölge, 600'den fazla virüs barındıran ciddi bir mikrobiyal tehlike oluşturuyor. İşte uzmanlara göre banyoda düzenli olarak dezenfekte edilmesi gereken iki alan.

Banyolarımızı genellikle evimizin en temiz yerlerinden biri olarak kabul ederiz. Ancak sanıldığından çok daha fazla virüsü barındırabileceği ortaya çıktı. ABD'deki Northeastern Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre, banyolarımızdaki "iki önemli alana" özellikle dikkat etmemiz gerekiyor.

DUŞ BAŞLIKLARI VE DİŞ FIRÇALARINA DİKKAT

Daily Mail'in haberine göre araştırma, duş başlıklarının ve diş fırçalarının 600'den fazla virüsle dolu olduğunu ortaya koydu. Daha da kötüsü, bu virüslerin birçoğunun bilim dünyası tarafından daha önce hiç keşfedilmediği belirtildi.

Araştırmayı yürüten Dr. Erica Hartmann, bulgular karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hartmann, "Tespit ettiğimiz virüs​ sayısı gerçekten çılgınca. Mikroplar su bulunan ortamları tercih eder. Peki su nerede bulunur? Duş başlıklarımız ve diş fırçalarımızda!" ifadesini kullandı.

Çalışma, "Operation Pottymouth" adlı bir araştırma projesinin devamı niteliğinde. Söz konusu proje, tuvaletlerin sifon çekilmesi sırasında diş fırçalarının mikroplarla kirlenip kirlenmediğini incelemeyi amaçlıyordu.

ÇOK SAYIDA DUŞ BAŞLIĞI VE DİŞ FIRÇASI İNCELENDİ

Araştırma kapsamında, ABD genelindeki duş başlıkları ve diş fırçalarından örnekler toplanarak DNA analizine tabi tutuldu. Araştırmacılar, bu örneklerde bulunan DNA'yı sıralayarak banyoların canlı mikrobiyomunda yüzlerce farklı virüs tespit ettiklerini açıkladı.

Çoğu insan banyolarını düzenli olarak güçlü kimyasallarla temizlese de, ne yazık ki ev tamamıyla mikroorganizmalardan arınmıyor. Uzmanlar, banyo​ temizliği ve kişisel hijyen konusunda daha dikkatli olunması gerektiğine dikkati çekiyor. Özellikle duş başlıkları ve diş fırçalarının düzenli olarak dezenfekte edilmesi büyük önem taşıyor.

Dr. Hartmann, "Hakkında çok az şey bildiğimiz ve daha önce hiç görmediğimiz pek çok virüs bulduk. Etrafımızda ne kadar çok biyoçeşitlilik olduğunu görmek şaşırtıcı. Üstelik bunları bulmak için uzağa gitmeye bile gerek yok; burnumuzun dibindeler" diyerek bu konunun önemine vurgu yaptı.