Başınızın ağrımasının yeni sebebi bulundu: Binlerce yıl öncesine dayanıyor

Bilim insanları, bazı insanların baş ağrılarının çok daha derin bir geçmişi olabileceğini ortaya koydu. Yapılan bir araştırmaya göre, baş ağrıları eski insan türlerinin genetik mirasından kaynaklanıyor olabilir. İşte detaylar.

Trafik gürültüsünden akıllı telefonlarda fazla vakit geçirmeye kadar, modern dünyada baş ağrısına yol açabilecek pek çok şey bulunuyor. Ancak bilim insanları, bazı kişilerin baş ağrılarının çok daha eski bir kaynağının olabileceğini söylüyor. Araştırmaya göre, bazı insanların baş ağrısına neden olan bir beyin rahatsızlığına daha yatkın olmalarının nedeni Neandertal genleri olabilir.

Söz konusu rahatsızlıklar, "Chiari malformasyonları" olarak biliniyor ve beynin alt kısmı, omuriliğe çok fazla uzandığında ortaya çıkıyor. Ve yaklaşık her 100 kişiden birini etkiliyor.

BU RAHATSIZLIKLAR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

En hafif vakalarda, baş ağrısı ve boyun ağrısına yol açabilir, ancak daha büyük malformasyonlar daha ciddi problemlere yol açabilir. Bilim insanları daha önce, bu rahatsızlıkların, Homo sapiens'in geçmişte diğer insan türleriyle çiftleşmesi sonucu ortaya çıkmış olabileceğini öne sürmüştü.

Evolution, Medicine, and Public Health dergisinde yayımlanan makalelerinde araştırmacılar, Neandertal genlerini bu rahatsızlıkların kökeni olarak tanımladılar.

Araştırmacılar, Chiari malformasyonları olan ve olmayan 103 modern insanın 3D modellerini, eski homininlerden 8 fosille karşılaştırdı. Bu fosiller arasında Homo erectus, Homo Heidelbergensis ve Homo neanderthalensis (Neandertaller) kafatasları yer alıyordu. Modern insanlarda CM-I malformasyonu bulunanlarda, özellikle beynin omurilikle birleştiği bölgelerde, kafatası şekliyle ilgili bazı farklılıklar görülüyordu.

Ancak araştırmacılar eski homininlerin kafataslarını incelediklerinde, benzer kafatası şekline sahip olan tek türün Neandertaller olduğunu keşfettiler. Aslında, Homo erectus ve Homo Heidelbergensis'in kafatasları, Chiari malformasyonu olmayan modern insanlara daha yakın bir yapıdaydı.