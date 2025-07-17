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 | Ömer Faruk Dogan

Batan "ölüm makinesi" 82 yıl sonra bulundu: İşte kayıp Japon savaş gemisi

82 yıl boyunca kaybolan Japonya'ya ait Teruzuki adlı muhrip, Solomon Adaları'nda deniz tabanında bulundu. 1942'de Guadalcanal'da gerçekleşen şiddetli deniz muharebelerinde batan ve "Parlayan Ay" anlamına gelen gemi, o zamandan beri gizemini koruyordu.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 11:39

Uzun süredir kayıp olan Japon İmparatorluk Donanması'na ait savaş gemisi Teruzuki, 80 yılı aşkın bir süredir ilk kez Solomon Adaları'nda deniz tabanında bulundu.

Interesting Engineering'in haberine göre, Guadalcanal açıklarındaki 1942 savaşları sırasında batan Akizuki sınıfı bir muhrip olan Teruzuki'nin enkazı, Ocean Exploration Trust'ın (OET) Keşif Gemisi Nautilus'taki bilim insanları tarafından Iron Bottom Sound'un 800 metreden fazla derinliğinde bulundu.

Batan "ölüm makinesi" 82 yıl sonra bulundu: İşte kayıp Japon savaş gemisi

ŞİMDİYE KADAR HİÇBİR GÖRÜNTÜSÜ YOKTU

Keşif, New Hampshire Üniversitesi'nin mürettebatsız yüzey gemisi (USV) DriX'in sonar verileriyle yönlendirilen uzaktan kumandalı araçlar (ROV) kullanılarak yapıldı. Savaş sırasında Japon donanma planları son derece gizli tutulduğundan, şimdiye kadar gemiye ait teyit edilmiş hiçbir görüntü mevcut değildi.

Kyoto Üniversitesi'nden Nautilus Bilim Ekibi üyesi Hiroshi Ishii, "Bu gemiyi gördüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum. Teruzuki'yi 80 yılı aşkın bir süredir görmemiş olmamız, denizcilik mirasını şimdi kayıt altına almanın önemini vurguluyor" dedi.

Batan "ölüm makinesi" 82 yıl sonra bulundu: İşte kayıp Japon savaş gemisi

1942 yılında hizmete giren ve "Parlayan Ay" anlamına gelen Teruzuki, uçak gemilerini hava saldırılarına karşı korumak için tasarlanmıştı. ABD kuvvetleri tarafından "Tenacious Tanaka" olarak bilinen Tuğamiral Raizou Tanaka'nın komutasındaki gemi, Kasım 1942'de Guadalcanal çevresindeki şiddetli deniz muharebelerinde savaştı.

12 Aralık 1942'de, Japon birlikleri için ikmal gemilerine eşlik ederken, Teruzuki Amerikan torpidoları tarafından vuruldu. Aralarında Tanaka'nın da bulunduğu mürettebatın çoğu kurtulsa da muhrip battı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Teruzuki gemisi nerede bulundu?
Teruzuki, Solomon Adaları'ndaki Iron Bottom Sound bölgesinde, 800 metre derinlikte bulundu.
ETİKETLER
#Teruzuki
#Japon İmparatorluk Donanması
#Ii. Dünya Savaşı
#Guadalcanal Muharebesi
#Batık Gemi Enkazı
#Teknoloji
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