Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Battlefield 6 geliyor: Sistem gereksinimleri açıklandı

Battlefield 6'nın çok oyunculu moduna dair merak edilen detaylar nihayet ortaya çıktı. EA, oyunun multiplayer tanıtımını yaparak hem ön siparişleri başlattı hem de sistem gereksinimlerini duyurdu. Çıkış tarihi ise 10 Ekim 2025.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Battlefield 6 geliyor: Sistem gereksinimleri açıklandı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 11:13

Oyunda klasik Battlefield dinamiklerine ek olarak güncellenmiş sınıf sistemleri, yepyeni haritalar ve çok çeşitli oyun modları yer alacak. Bu büyük paketle birlikte oyunculara açık beta fırsatı da sunulacak. Yani çıkış öncesi oyunu test etme şansı yakalayabileceğiz.

Battlefield 6 geliyor: Sistem gereksinimleri açıklandı

BATTLEFİELD 6 KAÇ GB YER KAPLIYOR?

Sistemde ne kadar yer kaplayacağı da netleşti. Oyunun ilk kurulumda 55 GB boş alan isteyeceği belirtiliyor. Ancak önerilen sistemde bu rakam 80 GB’a kadar çıkabiliyor.

Minimum sistem gereksinimleri

•İşletim sistemi: Windows 10
•İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400
•Bellek: 16 GB RAM
•Ekran kartı: Nvidia RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT
•DirectX: 12
•Depolama: 55 GB boş alan

Battlefield 6 geliyor: Sistem gereksinimleri açıklandı

Önerilen sistem gereksinimleri

•İşletim sistemi: Windows 11
•İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-10700
•Bellek: 16 GB RAM
•Ekran kartı: Nvidia RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700 XT
•DirectX: 12
•Depolama: 80 GB boş alan

Battlefield 6 geliyor: Sistem gereksinimleri açıklandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Battlefield 6'dan ilk fragman yayınlandı: NATO detayı dikkat çekti! Battlefield 6 oyun fiyatı ne kadar?
ETİKETLER
#Oyuncak Makinesi
#Battlefield 6
#Oyun Indirimi
#Oyun Modu
#Beta Test
#Sistem Gereksinimleri
#Oyun Boyutu
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.