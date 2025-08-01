Battlefield 6 geliyor: Sistem gereksinimleri açıklandı

Oyunda klasik Battlefield dinamiklerine ek olarak güncellenmiş sınıf sistemleri, yepyeni haritalar ve çok çeşitli oyun modları yer alacak. Bu büyük paketle birlikte oyunculara açık beta fırsatı da sunulacak. Yani çıkış öncesi oyunu test etme şansı yakalayabileceğiz.

BATTLEFİELD 6 KAÇ GB YER KAPLIYOR?

Sistemde ne kadar yer kaplayacağı da netleşti. Oyunun ilk kurulumda 55 GB boş alan isteyeceği belirtiliyor. Ancak önerilen sistemde bu rakam 80 GB’a kadar çıkabiliyor.

Minimum sistem gereksinimleri

•İşletim sistemi: Windows 10

•İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400

•Bellek: 16 GB RAM

•Ekran kartı: Nvidia RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT

•DirectX: 12

•Depolama: 55 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

•İşletim sistemi: Windows 11

•İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-10700

•Bellek: 16 GB RAM

•Ekran kartı: Nvidia RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700 XT

•DirectX: 12

•Depolama: 80 GB boş alan