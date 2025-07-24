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 | Yusuf Özgür Bülbül

Battlefield 6'dan ilk fragman yayınlandı: NATO detayı dikkat çekti! Battlefield 6 oyun fiyatı ne kadar?

Electronic Arts (EA) bünyesindeki DICE stüdyosu, merakla beklenen Battlefield serisinin altıncı oyunu için ilk fragmanı yayınladı. Yayımlanan fragman, oyunun sürükleyici hikayesine ve geçeceği döneme dair çarpıcı detaylar sunuyor...

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 21:56

Fragman, Battlefield 6'nın günümüz çağında geçeceğini ve alışılagelmiş senaryolarının dışına çıkacağını gözler önüne seriyor. Oyun, 'nun saldırıya uğraması ve çöküşünün ardından yaşanan küresel kaosu ele alıyor.

Battlefield 6'dan ilk fragman yayınlandı: NATO detayı dikkat çekti! Battlefield 6 oyun fiyatı ne kadar?

DİKKAT ÇEKEN NATO DETAYI

Oyuncular, bu yeni düzende eski NATO ülkeleri tarafından finanse edilen Pax Armata adında gizemli ve acımasız bir özel askeri şirkete karşı mücadele edecek. Fragman, Pax Armata'nın yarattığı tahribatı ve küresel çapta estirdiği terörü etkileyici sahnelerle gözler önüne seriyor.

Battlefield 6'dan ilk fragman yayınlandı: NATO detayı dikkat çekti! Battlefield 6 oyun fiyatı ne kadar?

GENİŞ ÇAPLI SAVAŞ VE ÇOK OYUNCULU MOD DETAYLARI YOLDA

Yayınlanan ilk fragman, oyunun genel atmosferine ve hikaye odaklı yapısına vurgu yapsa da, Battlefield 6'nın geniş çaplı savaşlara ev sahipliği yapacağı açıkça anlaşılıyor. Fragmandaki aksiyon dolu ve çatışmalı sahneler, oyuncuların vahşi ve yoğun savaş deneyimleri yaşayacağının sinyallerini veriyor.

Battlefield 6'dan ilk fragman yayınlandı: NATO detayı dikkat çekti! Battlefield 6 oyun fiyatı ne kadar?

Oynanışa dair pek fazla detayın yer almadığı fragman sonrası gözler, 31 Temmuz'da tanıtılacak olan çok oyunculu moda çevrildi. Muhtemelen bu tanıtım etkinliğinde, Battlefield 6'nın oynanış mekanikleri, harita tasarımları ve genel oyun dinamikleri hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz. Serinin hayranları, bu yeni fragmanla birlikte oyunun çıkışına dair heyecanlarını daha da artırmış durumda.

BATTLEFİELD 6 NE KADAR?

Dünya basınındaki haberler göre, merakla beklenen Battlefield 6 için resmi çıkış 10 Ekim tarihinde gerçekleşebilir. Konsollarda 80 euro, PC’de ise 70 euro fiyatla satışa sunulacağı iddia edilen oyun; Standart ve Phantom olmak üzere iki farklı versiyonla gelebilir.

Battlefield 6'dan ilk fragman yayınlandı: NATO detayı dikkat çekti! Battlefield 6 oyun fiyatı ne kadar?

BATTLEFİELD OYUNU HAKKINDA

Battlefield serisi, genellikle büyük ölçekli çok oyunculu savaşlara odaklanır. Oyuncular, farklı sınıflar (örneğin, piyade, mühendis, destek, keskin nişancı) arasından seçim yaparak savaş alanındaki rollerini üstlenirler. Her sınıfın kendine özgü silahları, ekipmanları ve yetenekleri bulunur, bu da takım oyununu ve stratejik derinliği artırır. Oyunlar, Frostbite oyun motoru sayesinde gerçekçi grafikler ve etkileyici yıkım efektleri sunar.

Battlefield serisi, zaman içinde farklı savaş dönemlerine ve senaryolara ev sahipliği yaptı.

Tarihi Savaşlar: Serinin başlangıcında II. Dünya Savaşı (Battlefield 1942, Battlefield V) ve Vietnam Savaşı (Battlefield Vietnam) gibi tarihi konular işlenmiştir. Özellikle Battlefield 1, I. Dünya Savaşı'nı konu almasıyla dikkat çekmiştir.

Modern Savaş: Serinin önemli bir kısmı, modern savaş senaryolarına odaklanmıştır (Battlefield 2, Battlefield 3, Battlefield 4).

Gelecek ve Kurgusal Senaryolar: Bazı oyunlar, bilim kurgusal veya yakın gelecek dönemlerde geçmiştir (Battlefield 2142, Battlefield 2042).

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ETİKETLER
#savaş
#nato
#Battlefield 6
#Pax Armata
#Çok Oyunculu
#Açık Dünya
#Fps
#Teknoloji
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