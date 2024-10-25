Baykar'dan 300 milyon dolarlık yatırım hamlesi! KIZILELMA ve Akıncı'ya özel motor geliyor

25 Ekim 2024 11:39 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:46

Baykar, savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Akıncı insansız hava aracı (İHA) ve KIZILELMA savaş uçağı için özel motor geliştirme çalışmalarına başlıyor. Şirket, önümüzdeki beş yıl içinde 300 milyon dolarlık yatırım yaparak Akıncı için turboprop motor, KIZILELMA için ise turbofan motor üretecek.

Türk savunma sanayiinin önde gelen şirketlerinden Baykar​, üretim süreçlerinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla motor üretimi de dahil olmak üzere birçok bileşeni kendi bünyesine taşımak için büyük bir adım attı. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar​, İstanbul'daki SAHA EXPO Fuarı'nda Reuters'a verdiği demeçte, şirketin 300 milyon dolarlık bir yatırımla Akıncı İHA​'ları için turboprop motor geliştireceklerini duyurdu.

BAYKAR, KENDİ MOTORUNU GELİŞTİRİYOR

Haluk Bayraktar, global tedarik zincirindeki aksaklıkların Baykar'ı bağımsız üretime yönlendirdiğini belirtti. Tedarik zincirindeki süreklilik önemli bir sorun olduğundan, şirket içi üretime odaklandık" diyen Bayraktar, eksik olan parça motor ve şimdi kendi geliştirme projelerine başladıklarının sözlerine ekledi.

İlk etapta Baykar, Akıncı insansız hava aracı için bir turboprop motor geliştirmek üzere önümüzdeki beş yıl içinde 300 milyon dolar yatırım yapacak. Halihazırda uçuş denemeleri devam eden insansız savaş uçağı KIZILELMA için turbofan motoru geliştirme projesi de olacak.

UKRAYNA'NIN ARDINDAN DÜNYADAKİ TANINIRLIĞI ARTTI

Bayraktar TB2 ve Akıncı İHA'ları, özellikle Ukrayna ve Azerbaycan'ın savunmasında oynadığı rol sayesinde uluslararası arenadaki tanınırlığını artırdı. Şirket, bugüne kadar 35 ülkeye ihraç ettiği İHA'larla dünya çapında dikkat çekti ve en büyük insansız hava aracı üreticilerinden biri olarak adını duyurdu.

Şu anda Akıncı ve KIZILELMA'da Ukrayna üretimi motorlar kullanılıyor. Şirket Ukrayna'nın Ivchenko-Progress firmasıyla ortak bir turbofan motor geliştirme anlaşması da imzaladı.

"İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI, SAVAŞ UÇAKLARININ YERİNİ ALACAK"

Şirket uzun vadede otonom ve havadan havaya savaşabilen insansız hava araçlarının, insanlı savaş uçaklarının yerini alacağına inanıyor. Bayraktar, "Dünyada 13 bin pilotlu savaş uçağı var ve önümüzdeki kırk yıl içinde bunların tamamının otonom olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Daha küçük olacaklar, daha riskli görevlerde kullanılacaklar ve üretimleri daha kolay olacak. Sayıları bugün sahip olduğumuz savaş uçaklarından çok daha fazla olacak" diye de ekledi.

UKRAYNA'DAKİ FABRİKA NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Baykar, Ukrayna fabrikasını önümüzdeki yıl tamamlamayı planlıyor. Bayraktar, inşaatın yüzde 80'ini tamamladıklarını ve makinelerin sipariş edildiğini açıkladı. Tesisin Ağustos 2025'te üretime hazır hale gelmesi planlanıyor. Fabrikada Bayraktar TB2 ve TB3 modelleri üretilecek.