Bayraktar AKINCI ve TB3, TEKNOFEST Adana'da kol uçuşu yaptı! Nefesleri kesen görüntüler kamerada
Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen ve teknolojiye meraklı binlerce kişiyi bir araya getiren TEKNOFEST Adana kapsamında Bayraktar TB3 SİHA ve AKINCI TİHA, kol uçuşu gerçekleştirdi. Büyük ilgiyle izlenen gösteri, ziyaretçilerden yoğun alkış aldı.
Türkiye'nin teknolojik kalkınma hamlesinin önemli bir parçası olan TEKNOFEST, bu yıl Adana'da teknolojiye tutkulu binlerce insanı bir araya getirerek heyecan verici anlara sahne oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Şakirpaşa Havalimanı'nda başlayan festival, teknolojiye meraklı gençlerin ve öğrencilerin akınına uğradı.
BAYRAKTAR TB3 VE AKINCI, BİRLİKTE UÇTU
Festival alanında, Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve AKINCI TİHA, kol uçuşu gerçekleştirdi. Gösteriyi etkinliğe katılan seyirciler, nefeslerini tutarak izledi. Türk savunma sanayiinin iki önemli üyesi olan TB3 ve AKINCI'nın havada sergilemiş olduğu bu güç gösterisi, alanda toplanan binlerce insanın alkışları ve hayran bakışarıyla tamamlandı.