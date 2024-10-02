Bayraktar AKINCI ve TB3, TEKNOFEST Adana'da kol uçuşu yaptı! Nefesleri kesen görüntüler kamerada

02 Ekim 2024 13:35 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 13:37

Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen ve teknolojiye meraklı binlerce kişiyi bir araya getiren TEKNOFEST Adana kapsamında Bayraktar TB3 SİHA ve AKINCI TİHA, kol uçuşu gerçekleştirdi. Büyük ilgiyle izlenen gösteri, ziyaretçilerden yoğun alkış aldı.

Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı! Selçuk Bayraktar duyurdu: ' Bu yıl yine bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık'

Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı! Selçuk Bayraktar duyurdu: ' Bu yıl yine bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık'

Türkiye'nin teknolojik kalkınma hamlesinin önemli bir parçası olan TEKNOFEST​, bu yıl Adana​'da teknolojiye tutkulu binlerce insanı bir araya getirerek heyecan verici anlara sahne oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Şakirpaşa Havalimanı'nda başlayan festival, teknolojiye meraklı gençlerin ve öğrencilerin akınına uğradı.

BAYRAKTAR TB3​ VE AKINCI, BİRLİKTE UÇTU

Festival alanında, Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve AKINCI TİHA, kol uçuşu gerçekleştirdi. Gösteriyi etkinliğe katılan seyirciler, nefeslerini tutarak izledi. Türk savunma sanayiinin iki önemli üyesi olan TB3 ve AKINCI'nın havada sergilemiş olduğu bu güç gösterisi, alanda toplanan binlerce insanın alkışları ve hayran bakışarıyla tamamlandı.