Bayraktar Akıncı'dan TOLUN IIR ile tam isabet başarısı!

17 Eylül 2024 20:51 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 21:02

Bayraktar Akıncı TİHA'nın, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen TOLUN IIR güdümlü mühimmatıyla gerçekleştirdiği başarılı atış testi, Türkiye'nin hava savunma sistemlerindeki yerlileşme hedeflerine bir adım daha yaklaştığını gösterti. Bayraktar AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen kızılötesi arayıcı başlıklı güdümlü mühimmat TOLUN IIR ile gerçekleştirdiği atış testinde hedefi tam isabetle vurdu...

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI​ Projesi kapsamında Baykar​ tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’na (TİHA) yerli olarak üretilen yeni mühimmat​ ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. Bu başarılı test, Türk savunma sanayisinin geleceği için umut vermeye devam ediyor. Baykar gibi firmaların ve devlet destekli projelerin devam etmesiyle, Türkiye, dünya çapında önemli bir savunma sanayi oyuncusu haline geliyor.

TAM İSABETLE VURDU

Bayraktar AKINCI, Aselsan​ tarafından milli olarak geliştirilen TOLUN Tam Atım Güdümlü Mühimmat ile gerçekleştirilen atış testini başarıyla tamamladı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden 17 Eylül 2024 Cuma, 3 adet TOLUN IIR mühimmatı (Kızılötesi arayıcı başlıklı güdümlü mühimmat) ile havalanan Bayraktar AKINCI, atış testi icra etmek üzere Konya, Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi’ne yol aldı. Burada Bayraktar AKINCI’nın 22.000 feet irtifadan ateşlediği yerli ve milli mühimmat TOLUN, görüntüleyici kızılötesi güdümü (IIR) ile 20 kilometreden hedef zırhlı personel taşıyıcıyı (ZPT) tam isabetle vurdu.

YENİ AKILLI MİLLİ MÜHİMMAT

Bayraktar AKINCI’ya entegrasyonu gerçekleştirilen ASELSAN’ın geliştirdiği TOLUN IIR, 80 kilometre atış menziline sahip. Çift yönlü veri bağı ile merkeze görüntü aktarımı sağlayabiliyor. Bu sayede TOLUN IIR, son ana kadar insan yönlendirmesi ile hedefine etkili bir şekilde kilitlenebiliyor.

MİLLİ MÜHİMMATLAR İLE ATTIĞINI VURUYOR

Bayraktar AKINCI TİHA’ya milli olarak üretilen mühimmatların entegrasyon süreci başarıyla devam ediyor. Etkin taarruz gücünü, farklı hedeflere karşı kullanılabilen geniş yelpazedeki milli mühimmatlardan alan Bayraktar AKINCI, etkinliğini ve caydırıcılığını gün geçtikçe artırıyor. Bugüne kadar milli TİHA’nın geliştirme faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi. Bayraktar AKINCI, gerçekleştirilen atış testlerinde milli mühimmatlar ile hedeflerini tam isabetle vurdu.

ASELFLIR-500 İLE NOKTA ATIŞ

Daha önce de 22 Şubat’ta icra edilen test kapsamında Bayraktar AKINCI, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen sınıfında dünyanın en iyi elektro-optik sistemi olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak ilk kez deniz üstünde seyreden Albatros İDA’yı başarıyla imha etmişti.





AKINCI C GÖKYÜZÜNDE

24 Şubat’ta gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI C, 1 saatten fazla havada kaldı. Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi. Bayraktar AKINCI C, 2 X 850 HP olmak üzere toplamda 1700 HP sahip olduğu güç ile sınıfının en etkili ve kabiliyeti muharip platformu olacak. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yapan Bayraktar AKINCI TİHA, 29 Ağustos 2021'de envantere girdi. Yakın dönemde 2X450 HP gücündeki Bayraktar AKINCI A ve 2X750 HP gücündeki Bayraktar AKINCI B, Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin envanterine de katılmaya başladı.

70 BİN SAATTİR GÖKLERDE



Türkiye’nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 70 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. 24 Şubat’ta gerçekleştirilen test faaliyetinde ise 2 X 850 HP olmak üzere toplamda 1700 HP güce sahip Bayraktar AKINCI C, 1 saatten fazla havada kaldı. Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti. 2023’te 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5’i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.