Bayraktar İHA'lara özel haritalama sistemi! İstanbul büyüklüğündeki alanı haritalayabiliyor

25 Ekim 2024 15:28 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 15:29

SAHA EXPO'da tanıtılan Bayraktar Görüntüleme Paketi, yüksek çözünürlüklü haritalama kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Baykar Teknoloji'nin geliştirdiği sistem, İstanbul büyüklüğündeki bir alanı bir günde, insanları ve araçları ayırt edebilecek kadar ayrıntılı şekilde haritalandırabiliyor

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO​ Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda yerli ve milli teknolojilerin tanıtımı yoğun ilgiyle devam ediyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle düzenlenen fuarda, birçok yüksek teknoloji ürünü ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Savunma sanayisinde çığır açacak teknolojilerden biri olarak kabul edilen "Bayraktar Görüntüleme Paketi" yüksek çözünürlüklü haritalama kapasitesi ile SAHA EXPO'da tanıtıldı. Katılımcılardan büyük ilgi gören Bayraktar Görüntüleme Paketi ile ilgili Baykar Teknoloji​ Yapay Zeka​ Yazılım Mühendisi Ali Çamdal önemli bilgiler paylaştı.

İSTANBUL BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR ALANI HARİTALAYANİLİYOR

Bayraktar Görüntüleme Paketi ile çok geniş alanları kısa sürede haritalayabilen bir sistem geliştirdiklerini söyleyen Çamdal, sistemin yaklaşık 4 bin kilometrelik bir alanı (İstanbul büyüklüğünde) arabaları ve insanları görebilecek kadar yüksek çözünürlükle bir gün içinde haritalandırma yaptığı bilgisini paylaştı.

Oluşturulan haritalar üzerinde ileri yapay zeka teknikleri kullanarak analizler yaptıklarını ifade eden Çamdal, objelerin bulunması, alanların segmente edilmesi ya da kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu daha farklı yapay zeka teknikleri kullanarak analizler ortaya koyduklarını belirtti.

Sistemlerinin Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı ile kullanılabileceğini dile getiren Çamdal, yakında Bayraktar TB3'e de entegre edeceklerini sözlerine ekledi. Çamdal, 14 kameradan oluşan sistemin TB2 ve Bayraktar Akıncı'da alt kısma monte edilerek kullanıldığını, sonrasında belirli bir alan üstünde uçarak görüntüler aldığını anlattı. Ardından görüntüleri kendi geliştirdikleri milli yazılımlarıyla harita haline getirdiklerini bildirdi.

MİKSER BAŞINA 30 CM ÇÖZÜNÜRLÜK VEREBİLİYOR

Çamdal, kamera ile oluşturulan haritalar üzerinde de yapay zeka sistemi kurguladıklarını ve bu sistemle kullanıcıların çok rahat şekilde tehlike unsurlarını veya objeleri bulabileceğini anlattı. Yapılan haritalandırmaların çözünürlüğünün çok yüksel olduğunu ifade eden Çamdal, şunları söyledi:

"Sistemle şu andaki telefonlarda kullanılan haritaların çok çok yüksek çözünürlüğünü yapıyordunuz. O haritalar klasik uydu görüntülemeyle yapılıyor ve mikser başına 30 santim çözünürlük verebiliyor. Biz burada piksel başına yaklaşık bir santim hatta bazı uçuşlarımızda bir santimin daha da altına çözünürlük verebiliyoruz. İnsanların kar üstündeki ayak izlerini dahi dedekte edebileceğimiz bir olanak sunuyor. Sistemin üretimi 4 yılda tamamlandı. Şu anda da halihazırda birçok kez sahada kullanılmış ve kendini kanıtlamıştır."