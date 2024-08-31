Bayraktar KALKAN DİHA'dan yeni başarı: 6. prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi

31 Ağustos 2024 16:21 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 16:23

Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın ürettiği TOLUN ile hedefi yerle bir etti

Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın ürettiği TOLUN ile hedefi yerle bir etti

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki en önemli güçlerinden biri olan Baykar, yerli ve milli teknolojileriyle ses getirmeye devam ediyor. KIZILELMA, TB2 / TB3 ve KEMANKEŞ Akıllı Füze gibi araçlarıyla tanınan Baykar, KALKAN DİHA'nın testlerine de devam ediyor.

Bayraktar Kalkan DİHA'nın (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı) 6. prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu önemli gelişmeyi sosyal medya platformu X'teki hesabından duyurdu.

Selçuk Bayraktar, KALKAN DİHA'nın "sistem tanımlama uçuşu" olarak gerçekleştirdiği bu operasyona ilişkin görüntüleri X hesabından servis etti.

BAYRAKTAR KALKAN DİHA, TESTLERİNİ BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYOR

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek şekilde geliştirilen Bayraktar KALKAN DİHA, geçtiğimiz günlerde 43. uçuşunu kazasız belasız gerçekleştirmişti. Bu test kapsamında sistem tanımlama uçuşu testini yapan araç, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

BAYRAKTAR KALKAN DİHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Temel uçuş performans kriterleri

45-50 Knot Seyir Hızı

8000 Feet Operasyonel İrtifa

3 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

5 Metre Kanat Açıklığı

Dikey İniş Kalkışlı

70 Knot Maksimum Hız

14000 Feet İrtifa Tavanı

6 Saat Havada Kalma Süresi

75 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

100 Kilometre Haberleşme Menzili

1.5 Metre Uzunluk

Gelişmiş Özellikler