Bayraktar KALKAN DİHA'dan yeni başarı: 6. prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Baykar, özgün olarak geliştirdiği Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı KALKAN DİHA, çok önemli bir gelişme katetti. Keşif ve istihbarat görevlerinde kullanılması için tasarlanan KALKAN DİHA'nın 6. prototipi ilk uçuşunda sistem tanımlama işlemini başarıyla tamamladı.
Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki en önemli güçlerinden biri olan Baykar, yerli ve milli teknolojileriyle ses getirmeye devam ediyor. KIZILELMA, TB2 / TB3 ve KEMANKEŞ Akıllı Füze gibi araçlarıyla tanınan Baykar, KALKAN DİHA'nın testlerine de devam ediyor.
Bayraktar Kalkan DİHA'nın (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı) 6. prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu önemli gelişmeyi sosyal medya platformu X'teki hesabından duyurdu.
Selçuk Bayraktar, KALKAN DİHA'nın "sistem tanımlama uçuşu" olarak gerçekleştirdiği bu operasyona ilişkin görüntüleri X hesabından servis etti.
BAYRAKTAR KALKAN DİHA, TESTLERİNİ BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYOR
Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek şekilde geliştirilen Bayraktar KALKAN DİHA, geçtiğimiz günlerde 43. uçuşunu kazasız belasız gerçekleştirmişti. Bu test kapsamında sistem tanımlama uçuşu testini yapan araç, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
BAYRAKTAR KALKAN DİHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Temel uçuş performans kriterleri
- 45-50 Knot Seyir Hızı
- 8000 Feet Operasyonel İrtifa
- 3 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 5 Metre Kanat Açıklığı
- Dikey İniş Kalkışlı
- 70 Knot Maksimum Hız
- 14000 Feet İrtifa Tavanı
- 6 Saat Havada Kalma Süresi
- 75 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı
- 100 Kilometre Haberleşme Menzili
- 1.5 Metre Uzunluk
Gelişmiş Özellikler
- Tam Otomatik Uçuş Sistemi
- Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom
- Otonom Kalkış ve İniş Sistemi
- Yarı Otonom Uçuş Modu
- Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
- Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi
- Yedekli Servo Eyleyiciler
- Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
- Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
- Lazer Mesafe Ölçer
- Lazer İşaretleyici
- Dijital Veri ve Video Link