Bayraktar KIZILELMA PT-3'te başarılar peş peşe! Motor Çalıştırma ve Koşu Testleri tamamlandı

13 Ağustos 2024 10:35 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:46

KEMANKEŞ 2 başarıya doymuyor: Akıllı füzemizin bir testi daha tamamlandı

KEMANKEŞ 2 başarıya doymuyor: Akıllı füzemizin bir testi daha tamamlandı

Türk Savunma Sanayii'nin gözdelerinden Baykar, genellikle Bayraktar TB-3 insansız hava aracına ilişkin testler, AKINCI'ya dair gelişmeler ve KEMANKEŞ akıllı füze gibi kritik projelerle gündeme gelse de KIZILELMA için de ciddi efor sarf ediliyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2025'te TCG Anadolu'ya konuşlandırılması beklenen KIZILELMA MİUS'un tam gaz devam eden uçuş testlerine ilişkin yeni görüntüleri paylaştı. KIZILELMA, Motor Çalıştırma ve Koşu Testleri'ni başarıyla tamamladı.

BAYRAKTAR TB-3, BİR TESTTEN DAHA GEÇTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak Bayraktar KIZILELMA, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Savunma Bakanı beraberinde bir heyetin Baykar tesislerini ziyaret etmesiyle yenilenmiş haliyle gündeme gelmişti.

Hem Selçuk Bayraktar hem de Baykar, sosyal medyadan KIZILELMA PT-3'ün Motor Çalıştırma ve Koşu Testleri'nin başarıyla tamamlandığını duyurdu. MİUS'un bu testin ardından yeni testlere devam etmesi bekleniyor.

BAYRAKTAR KIZILELMA ÖZELLİKLERİ

Temel uçuş performans kriterleri

• 5 Saat Havada Kalış Süresi

• 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

• 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

• 0.6 Mach Seyir Hızı

• 0.9 Mach Maksimum Hız

• 30.000 Feet Operasyonel İrtifa

• 500 nm Görev Yarı Çapı

Gelişmiş Özellikler

• Otomatik İniş ve Kalkış

• Düşük Görünürlük

• Yüksek Manevra Kabiliyeti

• Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

• Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

• AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık