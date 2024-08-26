Bayraktar KIZILELMA taksi testinde!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ağustos 2024 19:36 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 19:36
Bayraktar KIZILELMA taksi testini başarıyla geçti. Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin milli savunma sanayisinin önemli bir parçası olan Bayraktar Kızılelma'nın gece taksi testini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA'nın taksi testinden görüntüler paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.
Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor. Bayraktar KIZILELMA PT-3 Gece Taksi Testi yaptı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları paylaştı. Testteki ihtişamlı görüntüler dikkat çekti.
BAYKAR'DAN PEŞ PEŞE BAŞARILAR
Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilen adımlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Paylaşılan görüntüler, KIZILELMA'nın gelişmiş teknolojisini ve potansiyelini gözler önüne serdi.
Kaynak: tgrthaber.com