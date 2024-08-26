Bayraktar KIZILELMA taksi testinde!

26 Ağustos 2024 19:36 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 19:36

Türksat 6A'nın elektrikli itki motoru ateşlendi! Yerli motor, uyduya çok büyük bir özellik kazandıracak

Türksat 6A'nın elektrikli itki motoru ateşlendi! Yerli motor, uyduya çok büyük bir özellik kazandıracak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA'nın taksi testinden görüntüler paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor. Bayraktar KIZILELMA PT-3 Gece Taksi Testi yaptı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları paylaştı. Testteki ihtişamlı görüntüler dikkat çekti.

BAYKAR'DAN PEŞ PEŞE BAŞARILAR

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilen adımlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Paylaşılan görüntüler, KIZILELMA'nın gelişmiş teknolojisini ve potansiyelini gözler önüne serdi.