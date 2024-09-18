Bayraktar müjdeyi duyurdu! Kızılelma PT3 teker kesti
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
18 Eylül 2024 20:14 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 20:22
Baykar tarafından özgün olarak geliştirilen yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma PT-3 bir başarıya daha imza attı. Teker kesme testini başarıyla tamamlayan Kızılelma PT-3, geçtiğimiz günlerde Motor Çalıştırma ve Koşu Testleri'ni de başarıyla tamamlamıştı.
Türk Savunma Sanayii'nin gözdelerinden Baykar, Kızılelma üstünde çalışamaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katan Bayraktar Kızılelma PT-3, teker kesme testinden başarıyla ayrıldı.
Geçtiğimiz günlerde Motor Çalıştırma ve Koşu Testleri'ni de başarıyla geçen Kızılelma PT-3, yeni testleri ise merakla bekleniyor.
BAYRAKTAR KIZILELMA ÖZELLİKLERİ
Temel uçuş performans kriterleri:
- 5 Saat Havada Kalış Süresi
- 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
- 0.6 Mach Seyir Hızı
- 0.9 Mach Maksimum Hız
- 30.000 Feet Operasyonel İrtifa
- 500 nm Görev Yarı Çapı
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
- Otomatik İniş ve Kalkış
- Düşük Görünürlük
- Yüksek Manevra Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
Kaynak: tgrthaber.com
Baykar yine beşe bir yapmış bu bayraktarlar daha ne kadar yukarıya çıkacak merak ediyorum