Bayraktar müjdeyi duyurdu! Kızılelma PT3 teker kesti

18 Eylül 2024 20:14 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 20:22

Baykar tarafından özgün olarak geliştirilen yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma PT-3 bir başarıya daha imza attı. Teker kesme testini başarıyla tamamlayan Kızılelma PT-3, geçtiğimiz günlerde Motor Çalıştırma ve Koşu Testleri'ni de başarıyla tamamlamıştı.

Türk Savunma Sanayii'nin gözdelerinden Baykar​, Kızılelma​ üstünde çalışamaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri​'nin gücüne güç katan Bayraktar Kızılelma PT-3, teker kesme testinden başarıyla ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde Motor Çalıştırma ve Koşu Testleri'ni de başarıyla geçen Kızılelma PT-3, yeni testleri ise merakla bekleniyor. BAYRAKTAR KIZILELMA ÖZELLİKLERİ Temel uçuş performans kriterleri: 5 Saat Havada Kalış Süresi

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

0.9 Mach Maksimum Hız

30.000 Feet Operasyonel İrtifa

500 nm Görev Yarı Çapı GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık