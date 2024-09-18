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Bayraktar müjdeyi duyurdu! Kızılelma PT3 teker kesti

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
18 Eylül 2024 20:14 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 20:22

Baykar tarafından özgün olarak geliştirilen yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma PT-3 bir başarıya daha imza attı. Teker kesme testini başarıyla tamamlayan Kızılelma PT-3, geçtiğimiz günlerde Motor Çalıştırma ve Koşu Testleri'ni de başarıyla tamamlamıştı. 

Türk Savunma Sanayii'nin gözdelerinden Baykar​, Kızılelma​ üstünde çalışamaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri​'nin gücüne güç katan Bayraktar Kızılelma PT-3, teker kesme testinden başarıyla ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde Motor Çalıştırma ve Koşu Testleri'ni de başarıyla geçen Kızılelma PT-3, yeni testleri ise merakla bekleniyor. 

Bayraktar müjdeyi duyurdu! Kızılelma PT3 teker kesti - 1. Resim

Bayraktar müjdeyi duyurdu! Kızılelma PT3 teker kesti - 2. Resim

BAYRAKTAR KIZILELMA ÖZELLİKLERİ

Temel uçuş performans kriterleri:

  • 5 Saat Havada Kalış Süresi
  • 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
  • 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
  • 0.6 Mach Seyir Hızı
  • 0.9 Mach Maksimum Hız
  • 30.000 Feet Operasyonel İrtifa
  • 500 nm Görev Yarı Çapı

Bayraktar müjdeyi duyurdu! Kızılelma PT3 teker kesti - 3. Resim

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER 

  • Otomatik İniş ve Kalkış
  • Düşük Görünürlük
  • Yüksek Manevra Kabiliyeti
  • Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
  • Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
  • AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

 

Kaynak: tgrthaber.com
baykarkızılelmaTürk Silahlı Kuvvetleri
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Ahmet18 Eylül 2024 20:30

Baykar yine beşe bir yapmış bu bayraktarlar daha ne kadar yukarıya çıkacak merak ediyorum

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