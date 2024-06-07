Bayraktar TB2 orman yangınlarına savaş açtı: En küçük kıvılcımı haber veriyor, gökyüzünden inmiyor

07 Haziran 2024 13:32 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 13:44

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yaz aylarında artan orman yangını tehlikesine karşı mücadele çalışmalarına hız kazandırdı.

Geçen yıl Gazipaşa’da önemli bir uygulama başlatan OGM, 2022 yılında Gazipaşa Havalimanı’na Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA) konuşlandırmıştı.

TERMAL SİSTEMLE YANGINLARI DAHA ERKEN TESPİT EDİYOR

2024 yılında da Antalya ve çevresindeki ormanları sabah saatlerinden gün batımına kadar gözetleyen İHA, üzerindeki termal sistemle olası yangınları daha erken tespit ederek müdahaleyi hızlandıracak.

3,5 MİLYON HEKTARLIK ALANI GÖZETLEYECEK

Gazipaşa’da görev yapacak olan İHA, 24 saat boyunca uçuş yaparak, 23 bin feet yükseklikten 3,5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyecek. Üzerindeki teknoloji sayesinde olası yangınları tespit eden İHA, yangının koordinatlarını anında ekiplere bildirip harekete geçmelerini sağlayacak.

KARADAKİ EKİPLERİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Yangın bölgesinde de hizmet verecek olan İHA, havadan aldığı görüntüleri yangın söndürme ekiplerine anlık olarak iletecek. Yangının ilerlediği yön ve hızı gibi konularda bilgi vererek, karada çalışan ekiplerin işini kolaylaştıracak.

HAVA VE KARA GÜCÜ GÜÇLENDİRİLDİ

2021 yılında meydana gelen büyük orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü, Antalya’da 2024 yangın sezonunda hava ve kara gücüne güç kattı. Antalya’da orman yangınlarına müdahale amaçlı; 9 helikopter, 6 uçak, 113 arazöz ile 955 yangın işçisi her an göreve hazır bekliyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve Gazipaşa’ya konuşlandırılan 1 İHA ise sabah saatlerinde havalanarak gün batımına kadar Antalya'yı gözetliyor.

"ISI YOĞUNLUĞUNU GÖSTERİYOR, NEREDEN NASIL MÜDAHALE EDECEĞİMİZİ GÖSTERİYOR"

İHA ile ilgili bilgiler paylaşan Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Gazipaşa’daki İHA’nın sabah erken saatlerde havalandığını ve ardından tüm Antalya genelinde yangınla ilgili tarama yaptığını kaydetti. İHA’nın 180 kilometreye kadar gözetleme özelliğinin bulunduğuna dikkati çeken Derince, "Gün batımına kadar İHA’mız havada, herhangi bir ısı gördüğünde bunu bize bildiriyor, arkadaşlarımız değerlendirip hemen ilk müdahale ekiplerimiz oraya hareket ediyor. İHA’ların aynı zamanda yangının ilerleyişi ile ilgili katkısı da buluyor. Isı yoğunluğunu ve nereden müdahale edeceğimizi bize bilgi aktarıyor ve ona göre müdahale ediyoruz" dedi.