Bayraktar TB2 ve AKINCI, EFES-2024 tatbikatında nefes kesti: Mini akıllı mühimmat atışları tamam!

25 May 2024 14:16 - Güncelleme : 25 May 2024 14:39

Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA, EFES 2024 tatbikatı kapsamında mini akıllı mühimmat atışları gerçekleştirdi.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu X'teki hesabında, TB2 ve AKINCI'nın, akıllı mühimmat atışları gerçekleştirdiği anları gösteren videoyu takipçileriyle paylaştı.

EFES-2024 TATBİKATLARI NEFES KESMEYE DEVAM EDİYOR!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İzmir'de devam eden EFES-2024 Tatbikatı'nın gündüz safhasını takip etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, tatbikatın gündüz safhasını takip eden Güler'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti.

AKINCI TİHA GENEL ÖZELLİKLERİ

Baykar'ın yüksek irtifa uzun dayanıklılık sınıfı silahlı insansız hava aracı AKINCI'nın özellikleri:

40,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Haberleşme Menzili LOS & BLOS

Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots

Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet

Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg

Faydalı Yük - ISR Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Faydalı Yük - Mühimmatlar Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar

İtki Tipi 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)

Maksimum Kalkış Ağırlığı 5,500 kg

Havada Kalış 24 saat

Kanat Açıklığı 20 mt.

Yükseklik 4.1 mt.

Uzunluk 12.2 mt.

BAYRAKTAR TB2 GENEL ÖZELLİKLERİ

Dünyada en çok ülkeye ihraç edilen, Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin özellikleri: