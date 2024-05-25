Bayraktar TB2 ve AKINCI, EFES-2024 tatbikatında nefes kesti: Mini akıllı mühimmat atışları tamam!
Baykar Teknoloji Yönetim Kurulum Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA'nın EFES-2024 tatbikatı kapsamında mini akıllı mühimmat atışları gerçekleştirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA, EFES 2024 tatbikatı kapsamında mini akıllı mühimmat atışları gerçekleştirdi.
Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu X'teki hesabında, TB2 ve AKINCI'nın, akıllı mühimmat atışları gerçekleştirdiği anları gösteren videoyu takipçileriyle paylaştı.
EFES-2024 TATBİKATLARI NEFES KESMEYE DEVAM EDİYOR!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İzmir'de devam eden EFES-2024 Tatbikatı'nın gündüz safhasını takip etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, tatbikatın gündüz safhasını takip eden Güler'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti.
AKINCI TİHA GENEL ÖZELLİKLERİ
Baykar'ın yüksek irtifa uzun dayanıklılık sınıfı silahlı insansız hava aracı AKINCI'nın özellikleri:
- 40,000 Feet Uçuş İrtifası
- 24 Saat Havada Kalış Süresi
- Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS
- Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
- Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
- GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
- Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
- Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
- Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
- Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
- Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
- Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
- Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
- Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
- Haberleşme Menzili LOS & BLOS
- Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots
- Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet
- Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg
- Faydalı Yük - ISR Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
- Faydalı Yük - Mühimmatlar Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar
- İtki Tipi 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
- Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)
- Maksimum Kalkış Ağırlığı 5,500 kg
- Havada Kalış 24 saat
- Kanat Açıklığı 20 mt.
- Yükseklik 4.1 mt.
- Uzunluk 12.2 mt.
BAYRAKTAR TB2 GENEL ÖZELLİKLERİ
Dünyada en çok ülkeye ihraç edilen, Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin özellikleri:
- Gövde uzunluğu: 6.5 m
- Kanat açıklığı: 12 m
- Toplam Kalkış Ağırlığı: 700 kg
- Faydalı Yük Ağırlığı: 150 kg
- Motor: 1× Rotax 912 80 hp
- Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin
- Azami hız: 120 Knot (222 km/h)
- Olağan Seyir Hızı: 70 Knot (130 km/h)
- Servis irtifası: 27.000 feet
- Havada Kalış Süresi: 27 Saat
- Harekât yarıçapı: <300 km, uydu kontrollü TB2S varyantı ile daha uzun hale getirildi