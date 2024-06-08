Bayraktar TB3, çok önemli bir testi daha başarıyla geçti
Baykar, milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) prototiplerinin, Sertifikasyon ve Performans, Orta İrtifa Uçuş Testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Türkiye'nin savunma sanayindeki en önemli projelerinden biri olan Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), test süreçlerinde büyük ilerlemelere imza atmaya devam ediyor. Baykar, milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3'ün gerçekleştirdiği başarılı testlere bir yenisini daha eklediğini açıkladı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın prototiplerinin, Sertifikasyon ve Performans, Orta İrtifa Uçuş Testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Bayraktar, X hesabından İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"#BayraktarTB3 PT-1, PT-2. Sertifikasyon ve Performans, Orta İrtifa Uçuş Testleri / Certification and Performance, Medium-Altitude Flight Tests"
BAYRAKTAR TB3'ÜN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ
Taşıdığı gelişmiş teknolojiler ve yüksek performans özellikleri ile dikkat çeken Bayraktar TB3'ün öne çıkan bazı özellikleri:
Temel Uçuş Performans Kriterleri
- 14 Metre Kanat Açıklığı
- 8.35 Metre Uzunluk
- 2.6 Metre Yükseklik
- 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
- 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
- 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 24+ Saat Havada Kalış Süresi
Gelişmiş Özellikler
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Otomatik İniş ve Kalkış