Bayraktar TB3, çok önemli bir testi daha başarıyla geçti

08 Haziran 2024 14:25 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 14:26

Türkiye'nin savunma sanayindeki en önemli projelerinden biri olan Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), test süreçlerinde büyük ilerlemelere imza atmaya devam ediyor. Baykar, milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3'ün gerçekleştirdiği başarılı testlere bir yenisini daha eklediğini açıkladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın prototiplerinin, Sertifikasyon ve Performans, Orta İrtifa Uçuş Testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bayraktar, X hesabından İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"#BayraktarTB3 PT-1, PT-2. Sertifikasyon ve Performans, Orta İrtifa Uçuş Testleri / Certification and Performance, Medium-Altitude Flight Tests"

BAYRAKTAR TB3'ÜN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Taşıdığı gelişmiş teknolojiler ve yüksek performans özellikleri ile dikkat çeken Bayraktar TB3'ün öne çıkan bazı özellikleri:

Temel Uçuş Performans Kriterleri

14 Metre Kanat Açıklığı

8.35 Metre Uzunluk

2.6 Metre Yükseklik

1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Gelişmiş Özellikler