Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! Tam 797 saat uçtu

05 Kasım 2024 09:37 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:44

Yerli ve milli savunma sanayi her gün yeni bir başarıya daha imza atıyor. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3, 797 saatlik uçuş süresiyle dikkat çekici bir başarıya imza attı. İnsansız hava aracı; 47., 48. ve 49. test uçuşlarını da başarıyla tamamlayarak performansını bir kez daha kanıtladı.

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Türkiye​, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) teknolojisinde önemli bir atılım gerçekleştirdi. Yerli ve milli İHA/SİHA'lar, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini artırmakla kalmadı, aynı zamanda uluslararası arenada da dikkat çekici başarılar elde etti.

Bayraktar TB3​ gibi ürünler, hem iç güvenlik operasyonlarında hem de sınır ötesi harekâtlarında etkin bir şekilde kullanılarak, Türkiye'yi bu alanda önemli bir oyuncu haline getirdi.

Bu kapsamda testleri süren Bayraktar TB3'ten bir başarı daha geldi.

Baykar​'dan yapılan açıklamada, Bayraktar TB3'ün 47., 48., 49. test uçuşunda testi başarıyla tamamladığı açıklandı.

Tam 797 saat uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB3, bu başarısıyla birlikte performansını bir kez daha gözler önüne serdi.