BBC araştırması ortaya çıkardı: Facebook'un Filistin sansürü ifşa oldu

18 Aralık 2024 17:05 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:06

BBC'nin araştırmasına göre, Meta'ya ait Facebook, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistin merkezli haber kuruluşlarının etkileşim oranlarını yüzde 77 düşürerek bilgi paylaşımını zorlaştırırken, İsrail merkezli haber sayfalarının etkileşimlerinde yüzde 37 artış görüldü.

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki! "Açlık ve bulaşıcı hastalıklar silah olarak kullanılıyor"

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki! "Açlık ve bulaşıcı hastalıklar silah olarak kullanılıyor"

ABD merkezli sosyal platform ve yapay zeka şirketi Meta'nın sahibi olduğu Facebook​, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı 7 Ekim 2023'ten sonra Filistin merkezli haber kuruluşlarının etkileşim oranlarını ciddi şekilde düşürdü. Bu durum ise Filistinli medya organlarının dünya genelinde bilgi paylaşımı yapmasını önemli ölçüde zorlaştırdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında bölgeye dışarıdan gazetecilerin girişi büyük ölçüde kısıtlanmıştı. İsrail ordusunun kontrolünde çekim yapabilen az sayıdaki gazeteci dışında, bölgeden haber almak isteyenlerin başvurduğu ana kaynaklar sosyal medya platformları oldu.

Filistin merkezli Filistin TV, Wafa Haber Ajansı ve Al Watan News gibi medya kuruluşları, milyonlarca kişiye ulaşarak bölgedeki gelişmeleri duyuruyordu. Ancak bu kuruluşların Facebook sayfalarındaki etkileşim oranlarının belirgin şekilde düşmesi, İngiliz yayın kuruluşu BBC​ tarafından incelendi.

BBC ARAŞTIRMASI: DÜŞÜŞ​ NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLEBİLİYOR

BBC'nin yaptığı araştırmada, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarından önceki ve sonraki bir yıl içinde Filistin merkezli 20 önde gelen haber kuruluşunun Facebook etkileşimleri analiz edildi. Sonuçlar, saldırıların başladığı tarihten sonra bu sayfalardaki etkileşimlerin belirgin bir şekilde düştüğünü ortaya koydu.

Savaş döneminde kitlesel etkileşimin artması beklenirken, analizde, Filistin merkezli medya kuruluşlarının Facebook hesaplarının etkileşiminde 7 Ekim 2023 sonrası yüzde 77'lik düşüş olduğu görüldü. Facebook'ta 5,8 milyon takipçisi bulunan Filistin TV'de çalışan gazeteciler, paylaşımlarını gören kişi sayısında yüzde 60'lık düşüş olduğunu gösteren istatistikleri BBC ile paylaştı.

Filistin TV'de çalışan gazeteci Tarık Ziyad, etkileşimin tamamen kısıtlandığı ve yaptıkları paylaşımların insanlara ulaşmasının durduğu bilgisini paylaştı.

FACEBOOK'UN ÇİFTE STANDARDI ORTAYA ÇIKTI

BBC, yaptığı araştırmada İsrail merkezli haber kuruluşlarının etkileşim oranlarında ise tam tersi bir durum tespit ettiğini duyurdu. Buna göre; Yediot Ahronot, Israel Hayom ve Channel 13 gibi 20 İsrailli haber kuruluşunun Facebook sayfalarının etkileşimlerinin yaklaşık yüzde 37 arttığı belirtildi.

BBC ayrıca, Sky News Arabia ve Al Jazeera gibi önde gelen 30 Arapça haber kaynağının Facebook sayfalarında da aynı analizi gerçekleştirdi. Buralarda ise etkileşimde yaklaşık yüzde 100 gibi bir artış görüldü.

META'DAN AÇIKLAMA: İDDİALAR YANLIŞ

Facebook'un sahibi Meta, belirli sesleri kasıtlı olarak bastırdığı yönündeki imaların "kesinlikle yanlış" olduğunu belirtiyor. Meta, Hamas'ın hem ABD hem de Meta'nın kendi politikaları kapsamında tehlikeli bir örgüt olarak tanımlandığı gerekçesiyle bu grubun "ifade özgürlüğü hakkını dengelemekte zorlandığını" açıkladı.

Konuya dair açıklama yapan Meta'nın bir sözcüsü ise hata yaptıklarını kabul ettiklerini bildirirken belirli bir sesi kasıtlı olarak bastırdıklarına dair herhangi bir imanın kesinlikle yanlış olduğunu savundu.

Meta'nın eski ve mevcut beş çalışanı da şirket politikalarının Filistinli kullanıcılar üzerinde oluşturduğu etkiyi değerlendirerek, "Hamas saldırısından sonraki bir hafta içinde kod değiştirildi ve esasen sistem Filistinlilere karşı daha agresif hale getirildi." ifadesini kullandı.

Şirket içi mesajlarda bir mühendisin "Filistinli kullanıcılara karşı yeni bir önyargı getirebileceğinden" hareketle söz konusu kod değişikliğiyle ilgili endişelerini dile getirdiği de görüldü.