Beklenen oldu ve GTA 6 2026 yılına ertelendi: İşte tam çıkış tarihi

Rockstar Games, milyonlarca oyuncunun merakla beklediği GTA 6 oyununu 2025 yılında piyasaya süreceğini açıklamıştı. Ancak oyunun çok büyük olması sebebiyle, 2026 bitmeden yayınlanamayacağı ve erteleneceği tahmin ediliyordu. Beklenen oldu ve Rockstar, yeni GTA 6 çıkış tarihini açıkladı.

Oyun dünyasının merakla beklediği yapımlardan Grand Theft Auto VI (GTA 6) resmen ertelendi. Rockstar Games'ten yapılan açıklamaya göre, oyunun daha önce duyurulan 2025 sonbahar çıkışı 2026 yılına alındı. Şirket, erteleme kararının nedenini "oyuncu beklentilerini en yüksek kalitede karşılamak" olarak açıkladı.

Peki GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Oyunun geliştiricisi Rockstar Games, daha önce 2025 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan GTA 6’nın, yeni çıkış tarihinin 26 Mayıs 2026 olarak belirlendiğini duyurdu.

Şirketin X hesabında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Piyasaya sürdüğümüz her oyunda amacımız her zaman beklentilerinizi aşmaya çalışmak olmuştur ve GTA 6 da bunun bir istisnası değildir. Beklediğiniz ve hak ettiğiniz kaliteyi sunabilmek için bu ekstra zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. Yakında sizinle daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz."

https://x.com/RockstarGames/status/1918265468076605706

GTA 6’nın ilk fragmanı 2023 sonunda yayınlanmış ve kısa sürede rekor izlenme sayılarına ulaşarak oyunun ne kadar büyük bir heyecan ile beklendiğini gözler önüne sermişti. Gelişmeleri yakından takip eden oyuncular, erteleme haberine üzülse de, daha iyi bir oyun için bu bekleyişin değeceğini umuyor.