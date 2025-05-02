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 | Ömer Faruk Dogan

Beklenen oldu ve GTA 6 2026 yılına ertelendi: İşte tam çıkış tarihi

Rockstar Games, milyonlarca oyuncunun merakla beklediği GTA 6 oyununu 2025 yılında piyasaya süreceğini açıklamıştı. Ancak oyunun çok büyük olması sebebiyle, 2026 bitmeden yayınlanamayacağı ve erteleneceği tahmin ediliyordu. Beklenen oldu ve Rockstar, yeni GTA 6 çıkış tarihini açıkladı.

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Beklenen oldu ve GTA 6 2026 yılına ertelendi: İşte tam çıkış tarihi
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 16:19

Oyun dünyasının merakla beklediği yapımlardan Grand Theft Auto VI (GTA 6) resmen ertelendi. Rockstar Games'ten yapılan açıklamaya göre, oyunun daha önce duyurulan 2025 sonbahar çıkışı 2026 yılına alındı. Şirket, erteleme kararının nedenini "oyuncu beklentilerini en yüksek kalitede karşılamak" olarak açıkladı.

Peki GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Oyunun geliştiricisi Rockstar Games, daha önce 2025 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan GTA 6’nın, yeni çıkış tarihinin 26 Mayıs 2026 olarak belirlendiğini duyurdu.

Şirketin X hesabında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Piyasaya sürdüğümüz her oyunda amacımız her zaman beklentilerinizi aşmaya çalışmak olmuştur ve GTA 6 da bunun bir istisnası değildir. Beklediğiniz ve hak ettiğiniz kaliteyi sunabilmek için bu ekstra zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. Yakında sizinle daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz."

https://x.com/RockstarGames/status/1918265468076605706

GTA 6’nın ilk fragmanı 2023 sonunda yayınlanmış ve kısa sürede rekor izlenme sayılarına ulaşarak oyunun ne kadar büyük bir heyecan ile beklendiğini gözler önüne sermişti. Gelişmeleri yakından takip eden oyuncular, erteleme haberine üzülse de, daha iyi bir oyun için bu bekleyişin değeceğini umuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

GTA 6 ne zaman çıkacak?
GTA 6’nın yeni çıkış tarihi Rockstar Games tarafından 26 Mayıs 2026 olarak açıklandı.
GTA 6 fiyatı ne kadar olacak?
Rockstar Games, GTA 6 fiyatı konusunda resmi bir açıklama yapmadı. Ancak en az 70 dolar olacağı tahmin ediliyor.
ETİKETLER
#rockstar games
#gta 6
#erteleme
#Grand Theft Auto Vi
#Oyun Çıkışı
#Video Oyunları
#Teknoloji
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