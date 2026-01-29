Bellek fiyatlarında ibre tersine döndü: DDR4 fiyatları DDR5'i bile geçti

DRAM fiyatlarında işler iyice kontrolden çıkıyor. Spot piyasada eski nesil DDR4 bellek fiyatlarında yaşanan yükseliş yeni nesil DDR5 RAM'leri bile gölgede bıraktı. Tüketiciyi zorlu bir süreç bekliyor.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

WCCFTech'in haberine göre, 2026 yılının ilk çeyreğine girilirken tam anlamıyla hissedilen bellek kıtlığı, fiyatlarda dengesiz bir tabloyu ortaya çıkardı. Ctee tarafından aktarılan ve Goldman Sachs analizlerine dayandırılan verilere göre, DRAM pazarlarındaki çaresizlik oldukça derinleşmiş durumda.

Raporda yer alan istatistiklere göre, DDR4 spot fiyatları yüzde 172 oranında devasa bir artış gösterdi. Buna karşın daha yeni ve gelişmiş teknoloji olan DDR5 fiyatlarındaki artış yüzde 76 seviyesinde kaldı. Goldman Sachs analistleri, halihazırda görülen fiyat sıçramasının sadece bir "başlangıç" olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

EKRAN KARTI VE RAM FİYATLARI UÇUŞA GEÇEBİLİR

Raporda, mevcut spot fiyat artışlarının tüketici ürünlerine henüz tam olarak yansıtılmadığı belirtiliyor. Ancak üreticiler tarafında maliyetleri absorbe etme kapasitesi sınırına dayanmış durumda.

Özellikle downstream müşteriler için Uzun Vadeli Anlaşmalar (LTA) sağlamak her zamankinden daha zor bir hale geldi. SK Hynix ve Samsung gibi dev tedarikçiler ise uzun vadeli taahhütler yerine kısa vadeli anlaşmalar peşinde koşuyor. Şirketler, spot piyasadaki fiyat artışlarını müşteri sözleşmelerine anında yansıtmak istiyor.

Önümüzdeki aylarda, modern ekran kartları ve RAM modüllerinin şimdiye kadar hayal bile edilemeyecek seviyelerde pahalanması bekleniyor.