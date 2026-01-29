Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Bellek fiyatlarında ibre tersine döndü: DDR4 fiyatları DDR5'i bile geçti

DRAM pazarındaki kıtlık nedeniyle eski nesil DDR4 bellek fiyatları yüzde 172 artarak DDR5 fiyat artışını geride bıraktı. SK hynix ve Samsung gibi üreticiler, artan maliyetleri karşılamak adına uzun vadeli anlaşmalar yerine kısa vadeli sözleşmelere yöneliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 13:49

fiyatlarında işler iyice kontrolden çıkıyor. Spot piyasada eski nesil DDR4 bellek fiyatlarında yaşanan yükseliş yeni nesil DDR5 'leri bile gölgede bıraktı. Tüketiciyi zorlu bir süreç bekliyor.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

WCCFTech'in haberine göre, 2026 yılının ilk çeyreğine girilirken tam anlamıyla hissedilen bellek kıtlığı, fiyatlarda dengesiz bir tabloyu ortaya çıkardı. Ctee tarafından aktarılan ve Goldman Sachs analizlerine dayandırılan verilere göre, DRAM pazarlarındaki çaresizlik oldukça derinleşmiş durumda.

Bellek fiyatlarında ibre tersine döndü: DDR4 fiyatları DDR5'i bile geçti

Raporda yer alan istatistiklere göre, DDR4 spot fiyatları yüzde 172 oranında devasa bir artış gösterdi. Buna karşın daha yeni ve gelişmiş teknoloji olan DDR5 fiyatlarındaki artış yüzde 76 seviyesinde kaldı. Goldman Sachs analistleri, halihazırda görülen fiyat sıçramasının sadece bir "başlangıç" olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

Bellek fiyatlarında ibre tersine döndü: DDR4 fiyatları DDR5'i bile geçti

EKRAN KARTI VE RAM FİYATLARI UÇUŞA GEÇEBİLİR

Raporda, mevcut spot fiyat artışlarının tüketici ürünlerine henüz tam olarak yansıtılmadığı belirtiliyor. Ancak üreticiler tarafında maliyetleri absorbe etme kapasitesi sınırına dayanmış durumda.

Özellikle downstream müşteriler için Uzun Vadeli Anlaşmalar (LTA) sağlamak her zamankinden daha zor bir hale geldi. SK Hynix ve Samsung gibi dev tedarikçiler ise uzun vadeli taahhütler yerine kısa vadeli anlaşmalar peşinde koşuyor. Şirketler, spot piyasadaki fiyat artışlarını müşteri sözleşmelerine anında yansıtmak istiyor.

Bellek fiyatlarında ibre tersine döndü: DDR4 fiyatları DDR5'i bile geçti

Önümüzdeki aylarda, modern ekran kartları ve RAM modüllerinin şimdiye kadar hayal bile edilemeyecek seviyelerde pahalanması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
WhatsApp paralı abonelik dönemini başlatıyor: Fiyat belli oldu
ETİKETLER
#dram
#fiyat artışı
#ram
#Ddr5
#Ddr4
#Bellek Kıtlığı
#Bilgisayar Bileşenleri
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.