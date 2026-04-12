Bellek krizi akıllı telefon devlerini zorluyor: “Ultra” modeller rafa kalkabilir

Akıllı telefon dünyasında dengeler yeniden değişiyor. Son dönemde küresel RAM ve depolama fiyatlarında yaşanan artış, üreticilerin maliyet hesaplarını ciddi biçimde zorlamaya başladı. Bu durum yalnızca fiyat etiketlerini değil, ürün stratejilerini de doğrudan etkiliyor.
Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre bazı Çinli üreticiler, en üst segmentte konumlanan “Ultra” amiral gemisi modellerini geçici olarak rafa kaldırmayı değerlendiriyor. Hatta iddialar doğruysa, bazı markalar bu modelleri bir ya da iki nesil boyunca piyasaya sürmeyebilir.
İddianın kaynağı ise akıllı telefon dünyasında sık sık doğru bilgiler paylaşmasıyla bilinen Digital Chat Station. Çinli kaynak, Weibo’da yaptığı paylaşımda yeni nesil Android Ultra modellerinin iptal edilmiş olabileceğini öne sürdü.
Detaylar ilk paylaşımda sınırlıydı. Ancak bir diğer tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe, konuya biraz daha açıklık getirdi. Ona göre birden fazla Çinli üretici, Ultra segmentindeki bir sonraki modellerini geçici olarak durdurmayı ciddi şekilde değerlendiriyor.
Çin pazarında Ultra modellerin rolü biraz farklı. Bu cihazlar genellikle yüksek satış hedefi için değil, markanın teknoloji gücünü sergilemesi için üretiliyor. Bir anlamda vitrin ürünü yani.
Özellikle kamera tarafında iddialı donanımlar kullanılıyor. Büyük sensörler, gelişmiş lens sistemleri ve yazılım tarafında yoğun AR-GE yatırımı… Bütçenin önemli kısmı bu alana gidiyor. Diğer donanımlar ise çoğu zaman ikinci planda kalabiliyor.
Ancak RAM ve depolama maliyetlerinin hızla yükselmesi, bu stratejiyi sürdürülebilir olmaktan çıkarıyor.
Üreticilerin önünde aslında iki seçenek var. Ya maliyetleri düşürmek için donanımdan taviz verilecek — ki bu durumda cihazlar “Ultra” kimliğini kaybedebilir. Ya da fiyatlar ciddi şekilde artırılacak.
İkinci seçenek ise başka bir sorunu beraberinde getiriyor: Apple ve Samsung ile doğrudan rekabet.
Bu iki markanın güçlü olduğu premium segmentte fiyat yükseltmek, satışları ciddi biçimde düşürebilir. Satışlar düşünce de, Ultra modeller için yapılan yüksek geliştirme maliyetleri karşılanamayabilir. İşte tam bu noktada zarar ihtimali ortaya çıkıyor.
Bu yüzden bazı üreticiler için en mantıklı senaryo, Ultra serisini bir süreliğine askıya almak gibi görünüyor. Maliyetler dengelenene kadar beklemek, en az riskli seçenek olarak değerlendiriliyor.
Eğer sızıntılar doğru çıkarsa, önümüzdeki dönemde Android tarafında Ultra amiral gemilerinin sayısında belirgin bir azalma görmek sürpriz olmayacak.