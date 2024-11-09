Bently, elektrikli araç yarışına katılıyor: Yeni modelden ilk bilgiler geldi

09 Kasım 2024 09:23 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 09:23

Dünya devi lüks otomobil üreticisi, tamamen elektrikli ilk SUV modelini 2026'da piyasaya sunarak elektrikli araç pazarına giriş yapacak. Porsche Cayenne EV platformuna dayanan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki Bently SUV, popüler Bentayga modeline benzer bir tasarıma sahip olacak.

Lüks otomobil üreticisi Bentley, elektrikli araç pazarına girmeye hazırlanıyor. İngiliz üretici, Volkswagen Grubu çatısı altında geliştirdiği ilk tamamen elektrikli aracını 2026 yılında piyasaya sunacağını resmi olarak duyurdu. Peki aracın özellikleri nasıl olacak?

BENTLY, ELEKTRİKLİ SUV MODELİNİ TANITACAK

Bentley'nin yeni tamamen elektrikli SUV modeli, markanın ilk elektrikli aracı olarak özel bir konuma sahip olacak. Popüler Bentayga SUV'a benzer bir tasarıma sahip ancak daha kompakt bir profil ile geliştirilen model, yaklaşık 5 metre uzunluğunda olup, Porsche Cayenne EV platformunu temel alan bir yapıya sahip olacak.

'TAMAMEN ELEKTRİKLİ' HEDEFİ 2035'E ERTELENDİ

Bentley, tamamen elektrikli bir marka olma hedefini ilk başta 2030 yılı olarak belirlemişti. Ancak müşterilerden gelen talepler ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla bu tarih 2035'e ertelendi. Bu süreçte Bentley, her yıl bir yeni elektrikli veya plug-in hibrit model tanıtacak.

Bentley CEO'su Frank-Steffen Walliser, mevcut müşterileri arasında elektrikli arabalara yönelik talebin yüksek olmadığını söyledi. Yasal zorunlulukların ve rekabetin elektrikleşme sürecini hızlandırdığını belirtti. "Ancak kesinlikle çok modern bir otomobile sahip olmak isteyen yeni müşteriler olduğunu görüyoruz" dedi.