Benzinlikte dehşet! Milyonluk Ferrari, yakıt alırken alev topuna döndü

15 Ekim 2024 14:41 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 14:42

ABD'de bir benzin istasyonunda Ferrari F430, yakıt doldurulurken aniden alev aldı ve büyük ölçüde yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünya genelinde otomobillerin yanma olaylarına ilişkin haberler sıkça gündeme gelmeye başladı. Genelde elektrikli araçların şarj olma sırasında yandığına şahit oluyoruz. Ancak sadece elektrikliler değil, geleneksel içten yanmalı motorlu arabalarda da benzer durumlar yaşanabiliyor. Son olay ABD'nin Tennessee​ eyaletinde yaşandı.

FERRARİ​ F430, BENZİN DOLDURURKEN YANDI

Carscoops.com sitesinin haberine göre, cuma günü yerel saatle 17.40'ta Signal Mountain'daki bir benzin istasyonunda meydana gelen olay sonucunda Ferrari F430 alevler içinde kaldı. Benzin doldurulurken aniden yanmaya başlayan süper otomobilin büyük bir kısmı adeta kül olmuş vaziyette.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olsa da itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Ancak Ferrari'nin arka yarısının ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Aracın kabini de yangından büyük hasar gördü. Ön kaput, ön tampon ve tekerlekler zarar görmeden kurtarıldı.

Geçmişte bazı Ferrari F430 sahipleri, yakıt doldurma ağızlarında sorun yaşadıklarını bildirmişlerdi. Bu da otomobilin yakıt doldururken yangın​ çıkma tehlikesine neden olabilecek bir üretim hatasına sahip olduğu ihtimalini akıllara getiriyor. Ancak bu iddiayı doğrular nitelikte bir bulgu mevcut değil.