Bermuda'da bilim dünyasını şoke eden olay: Birbirlerini avladılar!

04 Eylül 2024 15:30 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:32

Bilim insanları, Bermuda'nın güneybatısında açık denizde, hamile bir dikburun karkaryas köpekbalığının daha büyük bir yırtıcı tarafından avlandığı dünyanın ilk köpekbalığı vakasını belgeledi. Bu olay, türün korunması açısından önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor, çünkü ölen tek canlı balığın kendisi olmadı.

Bilim insanları, Bermuda'nın güneybatısında açık denizde, daha büyük bir yırtıcı tarafından yenilen bir köpekbalığının dünya üzerindeki ilk belgelenmiş vakasını kaydetti. Hayatını kaybeden sadece avlanan köpekbalığı olmadı.

Olaylardan birinde, Atlantik'e özgü üreme çağındaki bir dişi dikburun karkaryas köpekbalığı sadece hayatını kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda gelişmekte olan tüm yavruları da öldü.

KÖPEKBALIĞININ AVLANMASI BEKLENMEDİK BİR OLAY

Araştırmacılar, Frontiers in Marine Science dergisinde salı günü yayımlanan bulguların, doğrulanması ve gerçek olduğunun anlaşılması halinde BM tarafından tehlike altında olduğu kabul edilen her iki türün korunması açısından önem taşıyabileceğini belirtti.

Araştırmanın eş yazarı Brooke Anderson, "Hamile köpekbalıklarımızdan birinin avlanması beklenmedik bir keşifti" dedi. Atlantik ve Güney Pasifik okyanuslarının yanı sıra Akdeniz'de de yaşayan bu türler, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 230 kg ağırlığında "güçlü canavarlara" dönüşebiliyor.

Her ne kadar 30 hatta 65 yıla kadar yaşadıkları bilinse de, türün dişilerinin yaklaşık 13 yaşına kadar üremedikleri biliniyor. Ayrıca sekiz ila dokuz aylık bir gebelik döneminden sonra her bir ya da iki yılda ortalama sadece dört yavru doğuruyorlar.

Bu hassas türü incelemek için bilim insanları, 2020 ve 2022 yıllarında Massachusetts'teki Cape Cod açıklarında dikburun karkaryasları yakalayıp uydu etiketleri taktıktan sonra serbest bıraktı. Bu etiketler, yüzgeçleri yüzeyin üzerine çıktığında mevcut konumu uydulara gönderdi. Etiketlenen köpekbalıklarından biri, yaklaşık 2,2 m uzunluğunda hamile bir dişi canlıydı.

Araştırmacılar dişinin izini sürmeyi ve künye verilerini elde ederek köpekbalıklarının anneleri ve yeni doğanları için önemli yaşam alanlarını tespit etmeyi umuyorlardı. Ancak dişi köpekbalığının uydu etiketi, serbest bırakıldıktan beş ay sonra Bermuda açıklarında iletilmeye başladı ve bu da etiketin koptuğunu ima ediyordu.

ONU AVLAYABİLECEK İKİ TÜR VAR

Bilim insanları tarafından elde edilen veriler, köpekbalığının beş ay boyunca geceleri yaklaşık 100-200 metre, gündüzleri ise 600-800 metre derinlikte yüzdüğünü ve çoğu zaman su altında yüzdüğünü doğruladı. Ancak 24 Mart 2021'den itibaren yaklaşık dört gün boyunca köpekbalığının sürekli olarak 150 ila 600 metre arasında bir derinlikte olduğu görüldü.

Araştırmacılara göre bunun tek bir açıklaması vardı: Talihsiz canlı kendisinden daha büyük bir yırtıcı tarafından avlanmış ve yenmişti.

Araştırmacılar bu çevrede sadece iki avcı adayının (her ikisi de köpekbalığı) olgun dikburun karkaryasları avlayabilecek kadar büyük olduğuna inanıyor: büyük beyaz köpekbalığı ve kısa yüzgeçli mako.