Beyaz Saray'ın hamlesi ters tepti: Çin'in Instagram'ı ABD'de zirveye yerleşti

14 Ocak 2025 13:58 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 13:59

ABD hükümeti, Çin merkezli uygulama ve teknolojileri ülkeden uzaklaştırma amacının bir parçası olarak TikTok platformunu yasaklamaya hazırlanıyor. Ancak Amerikalı kullanıcılar, TikTok'un alternatifini şimdiden buldu bile. Üstelik o da Çinli bir uygulama.

Amerika Birleşik Devletleri​, Yüksek Mahkeme​ tarafından aksi bir karar alınmadığı takdirde, 19 Ocak itibarıyla TikTok platformunu yasaklayacak. ABD bu kararı, TikTok​'un Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla ulusal güvenliği için bir tehdit oluşturması sebebiyle aldı. Ancak Beyaz Saray yönetimin kaş yapayım derken göz çıkardığını gösteren bir gelişme yaşandı.

TİKTOK İÇERİK ÜRETİCİLERİ, TAKİPÇİLERİNİ REDNOTE'A ÇAĞIRIYOR

TechCrunch sitesinin haberine göre, Amerikalı kullanıcılar kapatılmak üzere olan TikTok'tan çıkıp bir başka Çin merkezli uygulama olan Xiaohongshu'ya (İngilizce adıyla RedNote) yöneldi. Çin'in Instagram'ı olarak bilinen RedNote, ABD App Store'daki "Ücretsiz Uygulamalar" arasında bir numaraya yükseldi. Tüm ücretsiz iPhone uygulamaları arasında da en popüler sosyal ağ konumuna yerleşti.

RedNote'un bir anda popüler hale gelmesinde en büyük etmen, ABD'li TikTok içerik üreticileri oldu. Fenomenlerin neredeyse tamamı, hesaplarında RedNote'u tanıtmaya başladı ve takipçilerini de bu platforma geçmeye teşvik etti.

REDNOTE (XİAOHONGSHU) NEDİR?

2013 yılında piyasaya sürülen RedNote (Xiaohongshu), TikTok'a alternatif arayan içerik üreticileri için birçok özelliği barındırıyor. Pinterest'e benzer bir düzene sahip olan platform, "Çin'in Instagram'a cevabı" olarak görülüyor ve en önemlisi birçok sosyal alışveriş özelliğine ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca uygulama güçlü, viral bir büyüme trendi sergiliyor. Birkaç yıl boyunca istikrarlı bir büyüme kaydeden RedNote, Kovid-19 pandemisi sırasında genç Çinli tüketiciler arasında popülerlik kazanmıştı. Şu anda 300 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip ve bunların yüzde 79'u kadın. Şimdilik ABD'de bir numaralı uygulama konumunda.

TENCENT VE ALİBABA'DAN YATIRIM ALDI

Öte yandan uygulama, yatırımcıların da dikkatini çekmiş durumda. Bugüne kadar Tencent, Alibaba, ZhenFund, DST, HongShan (eski adıyla Sequoia China) ve 13 diğer yatırımcıdan toplamda 917 milyon dolar girişim sermayesi topladı. Ek olarak 2024'te yapılan bir ikincil hisse satışında 17 milyar dolar değerleme ile öne çıktı.

RedNote'un şu anda kazandığı ilgiyi sürdürebilip sürdüremeyeceği de belirsiz. Ancak eğer sürdürebilirse, Çin kökenli olması ve ABD'de resmi olarak faaliyet göstermemesi nedeniyle Amerikan otoriteleri tarafından incelemeye tabi tutulacağı üzerinde duruluyor.