'Beyin çipi' arızalandı: Neuralink'e büyük şok

09 May 2024 14:39 - Güncelleme : 09 May 2024 14:40

Neuralink'in insan beynini bilgisayarlara bağlayan cihazı ocak ayında Noland Arbaugh isimli felçli bir hastaya takıldı. Elon Musk daha sonra hastanın sağlık durumunun iyiye gittiğini açıklarken şirket, Arbaugh'un canlı yayında satranç oynadığı görüntüleri paylaşmıştı.

Bu iş için özel geliştirilen hassas bir robot ile insan kafatasına entegre eden "Link" isimli cihaz sayesinde bilgisayar, robot gibi ürünlerin yapay sinir ağları ile kullanıldığı bir sistem kurmayı amaçlayan şirket, bugün bu konuda olumsuz bir gelişmeyi duyurdu.

BEYİN ÇİPİ AYRILMAYA BAŞLADI

Neuralink'ten yapılan resmi açıklamada, Arbaugh'un kafatasına takılan bazı elektrot bağlantılarının haftalar sonra dokudan ayrılmaya başladığı ve bu nedenle de cihazın daha yavaş tepki algılar hale geldiği ifade edildi.

Neuralink, Link cihazının hızını, doğruluğunu, performansını, imleç kontrolünü "saniye başına bit" (BPS) adı verilen bir metrik kullanarak ölçüyor. Bugün paylaşılan blog yazısında, BPS değerinin arttıkça imleç kontrolünün de daha güçlü hale geldiği vurgulandı.

'LINK' CİHAZI ÇIKARILABİLİR

Şirket yaşanan sorunları bir yazılım güncellemesiyle düzeltse de, The Wall Street Journal'ın ismini vermek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Neuralink'in beyin implantını hastadan çıkarmayı düşündüğü iddia edildi.