Beyin sağlığını seven kravat takarken iki kere düşünsün! İşte çarpıcı araştırma

Yapılan bir bilimsel araştırma, kravatın beyin sağlığı üzerinde düşündüğünüzden daha büyük etkilere yol açabileceğini ortaya koydu. Almanya'da gerçekleştirilen çalışmada, kravat takan erkeklerin beyinlerine giden kan akışında %7.5 oranında azalma tespit edildi.

İster toplantı odasında, isterse resmi etkinliklerde olsun, takım elbise ve kravat genellikle iş dünyasında profesyonellik ve şıklığın simgesi olarak kabul ediliyor. Ancak bu haberi okuduktan sonra kravat ile aranızdaki "bağı" gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

IFL Science sitesinin haberine göre, yapılan bir araştırmada, kravat takmanın beyne giden kan akışını kısıtlamak suretiyle bazı kişilerde baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği öne sürüldü.

30 ERKEĞİN BEYİN KAN AKIŞINI İNCELEDİLER

Almanya'daki Schleswig-Holstein Üniversite Hastanesi'nden Robin Lüddecke ve meslektaşları, kravat takmanın göz içi basıncına yönelik etkisini araştıran New York Göz ve Kulak Hastanesi'nden Robert Ritch'in çalışmasını genişleterek, sağlıklı 30 erkeğin (15'i kravat taktı, 15'i takmadı) beyin kan akışını, manyetik rezonans görüntüleme (MR) yöntemiyle ölçtü.

Kravat takanların beyinlerine giden kan akışında ortalama yüzde 7.5 oranında bir azalma yaşanırken, kravat takmayanlarda ise böyle bir değişim görülmedi.

Neuroscience Research Australia'dan Steve Kassem, bu düşüşün sağlıklı bireyler için ciddi bir sorun teşkil etmediğini ve yüzde 7.5'lik azalmanın büyük bir zarar oluşturmayacağını söyledi. Ancak halihazırda düşük kan akışı olan kişiler (örneğin damar tıkanıklığı olanlar), yaşlı bireyler, sigara içenler ve/veya yüksek tansiyonu olanlar için daha ciddi riskler doğurabilir.

2018 tarihli araştırmanın detayları Neuroradiology dergisinde yayımlandı.