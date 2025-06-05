Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Beyin sağlığını seven kravat takarken iki kere düşünsün! İşte çarpıcı araştırma

Yapılan bir bilimsel araştırma, kravatın beyin sağlığı üzerinde düşündüğünüzden daha büyük etkilere yol açabileceğini ortaya koydu. Almanya'da gerçekleştirilen çalışmada, kravat takan erkeklerin beyinlerine giden kan akışında %7.5 oranında azalma tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 10:15

İster toplantı odasında, isterse resmi etkinliklerde olsun, takım elbise ve kravat genellikle iş dünyasında profesyonellik ve şıklığın simgesi olarak kabul ediliyor. Ancak bu haberi okuduktan sonra kravat ile aranızdaki "bağı" gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

IFL Science sitesinin haberine göre, yapılan bir araştırmada, kravat takmanın beyne giden kan akışını kısıtlamak suretiyle bazı kişilerde baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği öne sürüldü.

Beyin sağlığını seven kravat takarken iki kere düşünsün! İşte çarpıcı araştırma

30 ERKEĞİN BEYİN KAN AKIŞINI İNCELEDİLER

Almanya'daki Schleswig-Holstein Üniversite Hastanesi'nden Robin Lüddecke ve meslektaşları, kravat takmanın göz içi basıncına yönelik etkisini araştıran New York Göz ve Kulak Hastanesi'nden Robert Ritch'in çalışmasını genişleterek, sağlıklı 30 erkeğin (15'i kravat taktı, 15'i takmadı) beyin kan akışını, manyetik rezonans görüntüleme (MR) yöntemiyle ölçtü.

Kravat takanların beyinlerine giden kan akışında ortalama yüzde 7.5 oranında bir azalma yaşanırken, kravat takmayanlarda ise böyle bir değişim görülmedi.

Neuroscience Research Australia'dan Steve Kassem, bu düşüşün sağlıklı bireyler için ciddi bir sorun teşkil etmediğini ve yüzde 7.5'lik azalmanın büyük bir zarar oluşturmayacağını söyledi. Ancak halihazırda düşük kan akışı olan kişiler (örneğin damar tıkanıklığı olanlar), yaşlı bireyler, sigara içenler ve/veya yüksek tansiyonu olanlar için daha ciddi riskler doğurabilir.

2018 tarihli araştırmanın detayları Neuroradiology dergisinde yayımlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google kritik güvenlik açığını düzeltti: Chrome'da bu ayarı hemen yapın
"Yapay zeka" diye pazarladılar, arkasında 700 Hintli çıktı!

Sıkça Sorulan Sorular

Kravat nasıl bağlanır?
Kravat bağlamak için en kolay yöntem olan "dörtte bir düğüm" şöyle yapılır: Kravatı boynuna geçir, geniş ucu sağda ve dar ucu solda olacak şekilde yerleştir (geniş uç daha uzun olmalı). Geniş ucu dar ucun önünden sola geçir, sonra arkadan dolaştırarak tekrar öne çıkar. Bir kez daha dar ucun önünden geçir ve ardından geniş ucu yukarıdan yakaya doğru kaldırıp, ön yüzde oluşan ilmeğin içinden geçir. Son olarak düğümü yukarı doğru çekerek sıkıştır ve düzelt.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.