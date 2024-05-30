'Beyin sinyalleriyle' kontrol edilen el ve bilek cihazı geliştirildi: Felçi hastalara yardımcı olacak

30 May 2024 13:09 - Güncelleme : 30 May 2024 13:09

Çocukluk yıllarında anneannesi Hatice Gökçe'nin şeker ve tansiyon nedeniyle felç geçirmesi, Sayılgan'da derin bir etki bıraktı. İki yıl boyunca vücudunun bir tarafını kullanamayan ve yatakta yaşamını sürdüren Gökçe, 1998 yılında hayata veda etti.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde okuyan ve ardından yüksek lisans yapan Sayılgan, 2021 yılından beri İzmir Ekonomi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Anneannesinin rahatsızlığı sürecinde "hastalara her zaman yardımcı ol" sözlerini kulağına küpe edinen Sayılgan, küçük yaşlardan itibaren teknolojik cihazlarla ilgilenmeye başladı.

BİR YILDA PROTOTİP GELİŞTİRDİ

Felçli hastaların yaşamını kolaylaştıracak el ve bilek rehabilitasyon cihazı geliştirmeye karar veren Sayılgan, hazırladığı projeye TÜBİTAK'tan da destek aldı. Yaklaşık bir yılda cihazın prototipini geliştirdi, cihazı için patent başvurusunda bulunacak.

Doktor Öğretim Üyesi Sayılgan, anneannesinin yaşamında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Anneannesinin felçli olarak hayatını sürdürmesinin kendisini çok etkilediğini ifade etti.

Bu alanda ilerlemek istemesinin en büyük nedeninin, anneannesinin sağlık sağlık süreci olduğunu vurgulayan Sayılgan, ev konforunda el ve bilek kabiliyetlerini iyileştirmeyi sağlayan bir sistem olarak tasarladıkları cihaz sayesinde felçli hastaların, el ve bilek hareketlerini sağa, sola, yukarı ve aşağıya doğru rahat bir şekilde yapabileceklerinin bilgisini verdi.

BEYİN SİNYALLERİNİ REHABİLİTASYON ROBOTUNA İLETİYOR

Sayılgan, cihazın çalışma prensibine ilişkin de bilgiler verdi. Sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beyinde sinir hücreleri tarafından üretilen elektriksel dalgalar, mikro işlemciler ve Bluetooth aracılığıyla rehabilitasyon robotuna gönderiliyor. Robotta yapay zeka algoritmaları kullanılarak hız ve konum kontrolü yapılabiliyor. Aslında beyinde düşündüğünüzü sinyallerle anlamlandırabiliyoruz. Örneğin bilek hareketi yapma isteği konusunu düşündüğünüzde beyinde oluşan sinyaller yukarıda ifade ettiğimiz şekilde robota iletiliyor. Pasif olan elimiz egzersiz robotla aktifleşiyor. Felçli bir el zaten hareket edemediği için robot yardımıyla egzersize başlıyor. Bu da hastaların ev konforunda herhangi bir yardımcıya ya da bir uzmana ihtiyaç duymadan tedavi sürecini kendileri yönetmesini sağlıyor."

24 AY İÇİNDE CİHAZI SON ÜRÜN HALİNE DÖNÜŞTÜRECEKLER

3 öğrencisinin projede kendisine destek olduğunu dile getiren Sayılgan, yaklaşık 24 ay içinde cihazı son ürün haline dönüştürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. Öğrencilerden Meriç Kösetorunu ise cihazın Türkiye'de yapıldığı için herkes tarafından ulaşılabilir olacağını söyledi.