Beynin en büyük sırrı ortaya çıktı: Hatırlamak sandığınız kadar basit değil

Anahtar veya başka bir eşyayı sürekli kaybetme alışkanlığı olanlar için yeni bir bahane var: aslında unutmadınız, sadece hafızanız yer değiştirdi. Yeni araştırmayı, beynin hafıza ve öğrenme merkezi olarak bilinen hipokampusta şaşırtıcı bir özellik keşfeden Northwestern Üniversitesi'ndeki bilim insanları gerçekleştirdi.

Yayımlanan çalışmaya göre, mekansal hafızamız (yani nesneleri, yerleri ve olayları nerede hatırladığımız) sandığımız kadar sabit değil. Aksine beyin bu bilgileri sürekli yeniden düzenliyor ve "yer değiştiriyor".

FARELERİ KULLANARAK DENEY YAPTILAR

Deneyde fareler, dört tarafı ekranlarla çevrili bir koşu bandına yerleştirildi. Ekranlarda, farelerin koşu bandında nasıl hareket ettiklerine göre keşfedebilecekleri bir labirentin iç kısmı gösteriliyordu. Aynı zamanda ortama tanıdık bir koku verilmişti ve arka planda beyaz gürültü sesi çalınıyordu.

Fareler, birkaç gün boyunca defalarca bu kardiyo seanslarına tabi tutuldu. Ancak kontrol grubunda labirentin düzeni, koku ve ses sabit tutuldu.

Araştırmacılar, gerçek zamanlı beyin aktivitelerini izlemek için yüksek teknolojili görüntüleme cihazları kullandılar ve fareler bu sanal ortamda gezinirken beyinlerinde meydana gelen değişiklikleri gözlemledi. "Representation drift" olarak adlandırılan yeni keşfedilen nöron kayması olgusunun, farelerin ortamı değişmese bile meydana geldiğini buldu.

Araştırmacılar daha önce, bu olgunun çevreyle bağlantılı olduğunu düşünmekteydi. Artık beynin içsel bir yeniden yapılanma süreciyle ilgili olduğuna inanılıyor. Örneğin beyin, en sevdiğiniz ülkeye tekrar gitmeniz gibi tanıdık deneyimler sırasında bu bilgileri yeniden kategorize edebiliyor.