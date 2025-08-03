Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Beynin en büyük sırrı ortaya çıktı: Hatırlamak sandığınız kadar basit değil

Anahtarlarınızı, cüzdanınızı ya da gözlüğünüzü sık sık kaybediyorsanız yalnız değilsiniz… Ve belki de unutmuyorsunuz. Yapılan yeni bir araştırma, beynimizin hafızayı sabit değil, sürekli yeniden düzenleyen bir sistemle yönettiğini ortaya koydu. Peki bu ne anlama geliyor?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 09:40

Anahtar veya başka bir eşyayı sürekli kaybetme alışkanlığı olanlar için yeni bir bahane var: aslında unutmadınız, sadece hafızanız yer değiştirdi. Yeni araştırmayı, beynin ve öğrenme merkezi olarak bilinen hipokampusta şaşırtıcı bir özellik keşfeden Northwestern Üniversitesi'ndeki bilim insanları gerçekleştirdi.

Yayımlanan çalışmaya göre, mekansal hafızamız (yani nesneleri, yerleri ve olayları nerede hatırladığımız) sandığımız kadar sabit değil. Aksine beyin bu bilgileri sürekli yeniden düzenliyor ve "yer değiştiriyor".

Beynin en büyük sırrı ortaya çıktı: Hatırlamak sandığınız kadar basit değil

FARELERİ KULLANARAK DENEY YAPTILAR

Deneyde fareler, dört tarafı ekranlarla çevrili bir koşu bandına yerleştirildi. Ekranlarda, farelerin koşu bandında nasıl hareket ettiklerine göre keşfedebilecekleri bir labirentin iç kısmı gösteriliyordu. Aynı zamanda ortama tanıdık bir koku verilmişti ve arka planda beyaz gürültü sesi çalınıyordu.

Fareler, birkaç gün boyunca defalarca bu kardiyo seanslarına tabi tutuldu. Ancak kontrol grubunda labirentin düzeni, koku ve ses sabit tutuldu.

Beynin en büyük sırrı ortaya çıktı: Hatırlamak sandığınız kadar basit değil

Araştırmacılar, gerçek zamanlı aktivitelerini izlemek için yüksek teknolojili görüntüleme cihazları kullandılar ve fareler bu sanal ortamda gezinirken beyinlerinde meydana gelen değişiklikleri gözlemledi. "Representation drift" olarak adlandırılan yeni keşfedilen nöron kayması olgusunun, farelerin ortamı değişmese bile meydana geldiğini buldu.

Araştırmacılar daha önce, bu olgunun çevreyle bağlantılı olduğunu düşünmekteydi. Artık beynin içsel bir yeniden yapılanma süreciyle ilgili olduğuna inanılıyor. Örneğin beyin, en sevdiğiniz ülkeye tekrar gitmeniz gibi tanıdık deneyimler sırasında bu bilgileri yeniden kategorize edebiliyor.

Beynin en büyük sırrı ortaya çıktı: Hatırlamak sandığınız kadar basit değil
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google'dan “Deep Think” hamlesi! 250 dolara şampiyon yapay zeka
iPhone üretmeye benzemiyor! Apple’ın üretemediği teknoloji
ETİKETLER
#yer değiştirme
#hafıza
#beyin
#Öğrenme Verimliliği
#Nöronlar
#Hipokampus
#Mekânsel Hafıza
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.