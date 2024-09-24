Biden, giderayak Çin ve Rusya'ya yeni yasak getirdi! Otomobiller etkilenecek

24 Eylül 2024 16:21 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:22

ABD, Çin ve Rusya'ya yönelik teknoloji baskısını sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı, yeni bir karar alarak Çin ve Rus mallarının internet bağlantılı ve otonom sürüş özellikli arabalara girmesini engelledi. Yasağın yürürlüğe gireceği tarihler belli oldu.

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ABD​ hükümeti, ulusal güvenlik endişeleri doğrultusunda, dış iletişim ve otonom sürüş özelliklerine sahip araçlarda Çin​ ve Rus yazılım​ ile donanımına yasak getirmeyi önerdi. Bu karar, potansiyel yabancı tehditlerin önlenmesi amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Önerilen yasak, özellikle Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları ile buluta entegre olan araç sistemlerini (VCS) ve otonom sürüş sistemlerini (ADS) hedef alıyor.

KARAR, 2027 VE 2030 YILLARINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında, bu sistemlerin kötü niyetli erişime açık olduğu ve düşmanların hassas verilere ulaşabilmesine ya da araçları uzaktan kontrol edebilmesine olanak tanıyabileceği vurgulandı. Önerilen kuralın yazılım kısmı 2027'de, donanım kısmı ise 2030'da yürürlüğe girecek. Model yılı bu tarihlerden önce olan araçlar ise yasaktan muaf tutulacak.

Kural, kamu yollarında kullanılan tüm tekerlekli araçları (otomobiller, kamyonlar ve otobüsler) kapsıyor. Ancak tarım ve madencilik gibi alanlarda kullanılan off-road araçlar muaf tutulacak.

ÇİNLİ OTOMOBİLLER YASAKTAN ETKİLENECEK

Neredeyse tüm modern Çin otomobillerinin yasaktan etkileneceği öngörülüyor. Ancak otomobil üreticileri riskleri azaltmak için adımlar atarlarsa onay alabilecek. Teklif ayrıca, kural nihai hale getirilmeden önce kamuoyuna açık bir yorum dönemi de içeriyor. Yasak sadece yabancı yapımı araçları değil, aynı zamanda Çinli veya Rus üreticilerin bileşenlerini içeren ABD yapımı araçları da etkileyecek.

ÖZELLİKLE OTONOM ARAÇLAR ABD'NİN HEDEFİNDE

Otonom sürüş sistemleri, özellikle de insan müdahalesi olmadan çalışabilen araçlar, önerilen yasağın temel sebepleri arasında. Genellikle daha yüksek otonomi seviyelerinde (Seviye 3 ila 5) bulunan bu sistemlerin güvenlik tehditlerine karşı özellikle savunmasız olduğu düşünülüyor. Tesla'nın Tam Kendi Kendine Sürüş sistemi gibi mevcut araçların çoğu hâlâ Seviye 2'de, yani insan gözetimini gerektiriyor.

Çin'in "lidar" pazarındaki hakimiyeti de yasak kapsamında önemli bir etki görecek. RoboSense, Hesai Technology ve Huawei gibi markalar, dünya genelindeki lidar satışlarının yüzde 65'inden fazlasını elinde bulunduruyor. Bu yasak, bu firmaların pazar payını ciddi şekilde azaltabilirken, tek büyük ABD'li rakip olan Seyond ise avantajlı konumda kalabilir.