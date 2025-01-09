Biden’dan giderayak son hamle: Nvidia çiplerine yasak kararı

09 Ocak 2025 09:44 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:50

ABD, yapay zeka teknolojilerinin yanlış ellere geçmesini önlemek için Nvidia gibi devlerin çip ihracatına yeni kısıtlamalar getiriyor. Çin ve Rusya’ya yönelik bu adım, teknolojik üstünlük yarışında önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

ABD​ Başkanı Joe Biden yönetimi, yapay zeka çiplerinin Çin​ ve Rusya​ gibi ülkelere ihracatını engellemek için son bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Görev süresinin son günlerinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenlemelerle, ileri teknolojilerin bu ülkelere ulaşması engellenmek isteniyor.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNE SINIR

Yeni düzenleme, özellikle Nvidia gibi devlerin ürettiği yapay zeka çiplerinin kullanımını sınırlamayı hedefliyor. Bu çipler, veri merkezlerinde yapay zeka geliştirmek ve uygulamak için kullanılıyor. ABD, bu teknolojilerin dost ülkelerde yoğunlaşmasını ve dünya çapında Amerikan standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlıyor.

ÜÇ KATMANLI KISITLAMA SİSTEMİ

Plana göre çip ihracatına yönelik üç katmanlı bir sistem getirilecek:

1. Tam erişim: ABD'nin en yakın müttefikleri, çiplere neredeyse sınırsız erişim sağlayacak.

2. Tam engel: Çin ve Rusya gibi ABD’nin rakipleri, bu teknolojilere erişimden tamamen mahrum kalacak.

3. Kısıtlı erişim: Diğer ülkeler, belirli güvenlik şartlarını kabul etmeleri halinde daha yüksek kota elde edebilecek.

NVİDİA’DAN TEPKİ GELDİ

Dünyanın en büyük yapay zeka çipi üreticisi Nvidia, bu planlara tepki gösterdi. Şirket, bu düzenlemelerin yanlış kullanım riskini azaltmayacağını, aksine ekonomik büyümeyi ve ABD’nin liderliğini tehdit edeceğini savundu. Nvidia yaptığı açıklamada, "Bu kısıtlamalar, hızla büyüyen yapay zeka piyasasında ABD’nin avantajını azaltır ve yeni iş fırsatlarını engeller" dedi.

YILLARDIR DEVAM EDEN KISITLAMALAR ARTARAK DEVAM EDİYOR

ABD, uzun bir süredir Çin ve Rusya gibi ülkelere çip satışına kısıtlamalar getiriyor. Bu yeni adımlar, bu politikanın bir uzantısı olarak görülüyor. Özellikle Ortadoğu ve Güneydoğu Asya gibi bölgelerde aracılar vasıtasıyla bu teknolojilere erişim sağlanmasının da önüne geçilmeye çalışılıyor.

ULUSAL GÜVENLİK GEREKÇE GÖSTERİLİYOR

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi konuyla ilgili yorum yapmazken, Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili düzenlemeleri bu hafta açıklaması bekleniyor. ABD, yapay zeka teknolojilerinin küresel güvenliği tehdit edecek şekilde kullanılmasını engellemekte kararlı.

Bloomberg’in haberinin ardından Nvidia hisselerinde %1’lik bir düşüş yaşandı. Şirket, son yıllarda yapay zeka alanında büyük kazanımlar elde ederek dünyanın en değerli çip üreticisi konumuna gelmişti.