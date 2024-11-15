Bilgisayar bilimcisi Dr. Ben Goertzel, yapay zeka geliştiricilerine 1 milyon dolarlık hibe veriyor

15 Kasım 2024 11:34 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:34

Bilgisayar bilimcisi Dr. Ben Goertzel, Yapay Genel Zeka (AGI) araştırmalarını hızlandırmak amacıyla uluslararası yapay zeka geliştiricilerine toplamda 1 milyon doları aşan bir hibe sağlayacağını duyurdu. SingularityNET platformu aracılığıyla sunulacak fonlar, gelişmiş teknolojilere erişim, küresel bir uzman ağı ve Ar-Ge projelerinin finansmanı için kullanılacak.

Yapay Süper Zeka (ASI) İttifakının CEO'su ve dünyanın ilk merkezi olmayan yapay zeka platformu SingularityNET'in Kurucusu Dr. Ben Goertzel, Yapay Genel Zeka (AGI) araştırmalarını ilerletmek amacıyla önemli bir adım attı. Goertzel, uluslararası yapay zeka geliştiricilerine yönelik toplamda 1 milyon dolardan fazla hibe sağlayacağını duyurdu.

YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARINA 1 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Yapılan açıklamada söz konusu fonun Ar-Ge projelerini takip etmek amacıyla alandaki kişilere finansal kaynaklar sağlayacağı bilgisi paylaşıldı. Hibe Ar-Ge için kullanılacak. Ayrıca ileri düzey araştırma öğrencileri ile gelişmekte olan ülkelerdeki yapay zeka araştırmacıları ve mühendislerine destek sağlayacak.

Hibe alanlar, SingularityNET'in platformundan yararlanma ve gelişmiş teknolojilere, çerçevelere ve AGI uzmanlarından oluşan küresel bir ağa erişme şansına sahip olacak.

DR. BEN GOERTZEL KİMDİR?

Dr. Ben Goertzel, disiplinler arası çalışmalarıyla tanınan bir bilim insanı, girişimci ve yazardır. Brezilya'da Amerikalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Dr. Goertzel, uzun yıllar Hong Kong'da yaşadıktan sonra 2020 yılında Seattle'a taşındı. SingularityNET Vakfı, OpenCog Vakfı ve her yıl düzenlenen Yapay Genel Zeka (AGI) Konferansı'nın bağlı olduğu AGI Topluluğu'nun liderliğini yürütüyor.

Aynı zamanda, kar amacı gütmeyen fütürist organizasyon Humanity+'ın başkanlığını yapıyor ve SingularityNET ekosisteminin bir parçası olan Singularity Studio, Rejuve, SingularityDAO ve Xccelerando Media gibi yapay zeka firmalarında Baş Bilim İnsanı olarak görev alıyor.

Dr. Goertzel, Hanson Robotics firmasında Baş Bilim İnsanı olarak, Sophia isimli robotun arkasındaki yazılım ekibini yönetti. Ayrıca Awakening Health'te, Sophia'nın küçük kız kardeşi Grace'in yapay zekasını geliştiren ekibe liderlik yaptı.

Dr. Goertzel'in araştırmaları, yapay genel zeka, doğal dil işleme, bilişsel bilim, makine öğrenimi, hesaplamalı finans, biyoinformatik, sanal dünyalar, oyun teknolojileri, parapsikoloji ve teorik fizik gibi geniş bir alanı kapsadı.