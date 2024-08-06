Bilgisayar ve telefonların en önemli parçası, artık Türkiye'de üretilebiliyor

06 Ağustos 2024 15:55 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:56

Bilgisayar, cep telefonu, beyaz eşya gibi teknolojik cihazların en önemli parçalarından biri olan "çok katmanlı elektronik kartlar" daha önce ithal ediliyordu. Genç girişimci Hamza Solak, Bor Karma Organize Sanayi Bölgesinde kurduğu işletmede bu kartların üretimini yapıyor.

Hamza Solak, Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri desteği ile Bor Karma Organize Sanayi Bölgesinde kurduğu işletmede teknolojik ürünlerin çok katmanlı kartlarını üretiyor.

Bilgisayar, telefon, beyaz eşya gibi teknolojik cihazların en önemli parçası olan çok katmanlı elektronik kartların daha önce ithal edildiğini söyleyen Hamza Solak, ARGE çalışması devam eden projesi ile yerli üretime destek sağlıyor.

İKİ KATMANLI ÜRETİMİ 8-9 KATMANA ÇIKARDILAR

Teknolojik cihazlar için gerekli çok katmanlı kartların yazılımını ve üretimini ekibi ile birlikte yapan Elektrik, Elektronik Mühendisi Hamza Solak, Türkiye’de sadece iki katmanlı üretimin olduğunu ve bu sayıyı 8-9 katmana çıkardıklarını söyledi.

Solak, yaptığı açıklamada 1990'ların teknolojisi ile iki katmanı üretebildiklerini ancak elektronik cihazların yüzde doksanının iki katman kart üzerinde olduğunu belirtti. Cep telefonlarının 6 katmanlı baskılı devresi, bilgisayarda ise sekiz katman bulunduğuna dikkati çeken Solak, şöyle dedi:

"Günümüzün teknolojisi çok katman bir elektronik kart üretebilmeyi gerektiriyor, biz de bu teknolojiyi ülkemize kazandırdık. Bir cep telefonunun, bilgisayarın asıl ham maddesini, elektronik kartını üretebilir durumdayız. Tasarım ve üretim bize ait. Uluslararası sertifikaya sahip tek firmayız. Ürünlerimizi Avrupa'ya satabiliyoruz."

Daha önce çok katmanlı elektronik kartların ithal edildiğini söyleyen Solak yüzde yüz yerli tasarım olan kartların artık ihraç edilir duruma geldiğini belirtti.

"İTHAL EDER DURUMDAN İHRAÇ EDER DURUMA GELDİK"

Kart tasarımlarını Çin, Orta Asya ve Avrupa ülkelerinden ithal ettiklerini, kendilerinin bu üretime başlayarak ithal eden durumdan, ihraç eden duruma geldiklerini belirten Solak, şu bilgileri paylaştı:

"Tasarım yüzde yüz yerli ama ham madde tarafında bazı parçalar yurt dışından geliyor. Örneğin bir çip fabrikası Türkiye'de olmadığı için küçük kısımlarını yurt dışından alıyoruz. Yerlilik oranımız şuan yüzde 62.44, bu da iyi bir sayı ama bizim alt taşeronlarımız veya yardımcı üreten firmalar olduğunda bu rakam yüzde 100'lere kadar çıkacak. Bir noktadan başlamak gerekiyor."

Tasarımı Türkiye'de yapılan ancak yurt dışında üretimi yapılan teknolojik ürünlerin veri gizliliğinin kalmadığına da değinen Solak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bütün üretim dosyalarını paylaşıyorduk ki üretebilsin ama burada o verinin gizliliği kayboluyor, o yüzden yerli tasarımın ülkemizde üretilmesi gerekiyor. Bizim hedef kitlemiz teknolojik ürün üreten firmalar, savunma sanayi firmaları, kendi ARGE'lerini yapan TEKNOKENT firmaları. Hedefimiz ise ülkemize teknolojiyi kazandırmak, teknolojik üretim yapabilmek. Teknolojisi olan ülkeler şu an dünya pazarında en güçlü ülkeler. Teknolojiyi üretmeye ham maddeden, elektronik kartla başladık ve bundan beş yıl sonraki hedefimiz ise ülkemizde üretilmeyen gerekli parçaları da üretebilmek. Biz buna adım adım ilerliyoruz en önemli olan baskılı devreyle başladık. Yüzde 62.44 olan çok katmanlı elektronik kartların yakın zamanda yüzde yüz olması ile teknoloji geliştiren bir ülke konumuna gelmek."