Bilgisayarcı kardeşlerden elektrik faturasını düşürecek buluş: Sıcak su ihtiyacını karşılıyor

02 Eylül 2024 11:26 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:27

Apple bunu da yaptı! iPad'leri 'robota' çeviren cihaz geliyor

Apple bunu da yaptı! iPad'leri 'robota' çeviren cihaz geliyor

Yozgat’ta yaşayan bilgisayar tamircisi iki kardeş sıcak su ihtiyacının karşılanması için elektrik faturalarını indirecek bir cihaz yaptı. Mustafa ve Şemsettin Karabacak isimli iki kardeş köy evleri, konteyner ve karavanların sıcak su ihtiyacının karşılanması için neredeyse 3 ampul kadar elektrik harcayan, 15 litre kapasiteli bir termosifon geliştirdi.

İki kardeş daha önce evlerin ısıtılmasında kullanılan ve bilgisayardan daha az elektrik tüketen ısıtıcı geliştirmişti.

CİHAZDAN 1 SAATTE 65 DERECE ISI

Kullanıcılar elektrik ve güneş enerji panelleriyle çalışabilen termosifonla, 12 ve 220 volt enerji ile çalıştırabiliyor ve 1 saat içerisinde 65 dereceye kadar sıcak su elde edebiliyorlar. 15 litre kapasiteli termosifonlar daha çok konteyner ve karavancılar tarafından tercih ediliyor.

Termosifonun fiyatı ise 10 ila 12 bin lira arasında değişiyor. Isınma sistemleri üzerine AR-GE çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Mustafa Karabacak, karavan kullanıcıları tarafından sıcak su taleplerinin karşılanması amacıyla bu ürünü geliştirdiklerini belirterek, ''Türkiye genelinde karavancıların böyle bir ihtiyacının olduğunu duyduk. Bize de bu yönde talepler geldi, biz de ARGE çalışmasını yaptık ve ürünümüzü ortaya çıkardık. Ürünümüz karavanların sıcak su ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca konteyner, tin House için ısınma ihtiyacını karşılıyor'' dedi.

12 VOLTTA DA 220 VOLTTA DA ÇALIŞIYOR

Vatandaşların 12 voltta da 220 voltta da kullanabileceğini belirten Mustafa Karabacak, ''Bunlar normal evde kullanılan 220 voltla çalışan 2 bin 500 wattlık termosifonlar, biz bunu 300 watta düşürdük. Vatandaşlar isterlerse inverter ile 220 voltta çalışıyor isterlerse güneş paneli ile 12 voltta çalıştırabiliyorlar. 1 saat içerisinde suyu 65 dereceye getiriyor, karavancılar için sıcak su, banyo ihtiyaçları çok fazla olduğu için kaldıkları yerde elektrik olmadığı için büyük sıkıntı oluyordu biz de bu talepleri değerlendirdik'' dedi.

Türkiye'nin birçok yerinden karavan kullanıcılarına ürün gönderdiklerini de belirten Karabacak, bu güne kadar 30 ürünü karavanlara yerleştirdiklerini ve olumlu dönüşlerin olduğunu söyledi.