Bilim dünyası bunu konuşuyor: Türk bilim insanlarından Antarktika'da yeni bir canlı türü keşfi!

02 Ekim 2024 09:13 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:17

Türk bilim insanları, Batı Antarktika'da buz tabakasıyla kaplı alanda yeni bir eklembacaklı türü olan "Harpacticus tae" isimli bir Kopepod keşfetti. Türkiye'nin dört bir yanından katılan araştırmacılar, 6. Türk Antarktik Seferi kapsamında Cumhurbaşkanlığı ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün desteğiyle bu önemli keşfi gerçekleştirdi.

Türk bilim insanlarından oluşan bir ekip, buzlarla kaplı Batı Antarktika​'da yeni bir canlı türü keşfetti. Adıyaman Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Sönmez ve ekibi, Antarktika kıtasının önemli bölgelerinden biri olan ve buz tabakasıyla kaplı bu parçada sıra dışı bir canlıyı gün yüzüne çıkardı.

BİLİM İNSANLARI, TİTİZLİKLE İNCELEDİ

Keşifte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen bilim insanları rol aldı. Mersin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süphan Karaytuğ, Balıkesir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serdar Sak ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu, Batı Antarktika'nın üç farklı adasında titizlikle yürüttükleri incelemeler sonucunda yeni canlıya ulaştı.

KEŞFEDİLEN CANLIYA "HARPACTICUS TAE" ADI VERİLDİ

Keşfedilen canlı türü ise oldukça eski bir evrimsel geçmişe sahip olan eklembacaklılar grubundan bir Kopepod. Cumhurbaşkanlığı'nın desteğiyle TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 6. Türk Antarktik Seferi kapsamında toplanan örneklerle keşfedilen canlıya "Harpacticus tae" adı verildi.

Türkiye'nin Antarktika'daki bilimsel faaliyetlerini ve seferlerini vurgulamak için seçilen bu isim, "Turkish Antarctic Expedition"ın kısaltması olarak bulunuyor. Antarktika'nın bentik habitatından tanımlanan bu türün, ekosistemde birincil tüketici olarak önemli bir role sahip olduğu düşünülüyor.

Keşif sayesinde hem Türkiye'nin kutup araştırmalarına katkısı pekişti hem de Antarktika'daki ekosistemlerin daha iyi anlaşılması sağlandı.