Bilim insanları devasa keşfi açıkladı, harita ortaya çıktı: Gizli Altın hidrojen rezervleri çığır açacak

22 Ocak 2025 09:35 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:46

Temiz enerji araştırmalarında yeni bir çağın kapısı aralanıyor. Bilim insanları, 30 ABD eyaletinin altında devasa altın hidrojen rezervlerinin keşfedildiğini açıkladı ve çalışmaların hızlandığını açıkladı. Araştırmalar sonrası dev keşfin faydalı olacağı sektörler de ön plana çıktı. Ayrıca maddenin bulunabileceği bölgelere ilişkin çeşitli harita çalışmaları yapıldı.

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Küresel enerji durumunu yakından takip eden ve geçmiş tarihlerden kalan bulguları ortaya çıkarmak isteyen bilim insanları yeni bir keşfe imza attı. 2024 yılında yeraltında trilyonlarca ton hidrojen olabileceğini öne süren bilim insanları iddialara göre ABD’nin 30 eyaletinde yüzeyde doğal olarak oluşan bir maddeye ulaştı ve çalışmalara hız verdi. Araştırma sonucu doğal hidrojen rezervlerini gösteren türünün ilk örneği bir harita açıklandı. "Altın hidrojen" olarak adlandırılan bu kaynak, fosil yakıtlara sıfır emisyonlu bir alternatif sunarak temiz enerji için küresel oyunun kurallarını değiştirebilir.

"Altın hidrojen" olarak da bilinen, doğal olarak oluşan hidrojen gazının daha önce keşfi açıklanmıştı anca 30 ABD​ eyaletinin yüzeyinde yayıldığı bilgisi üzerine çalışmalar farklı bir boyut kazandı. Temiz enerji araştırmalarında yeni bir çağın kapısının aralandığı söyleniyor.

ABD Jeoloji Araştırması'nda (USGS) enerji ve mineral kaynakları yardımcı direktörü olan Sarah Ryker, "Bu harita cezbedici çünkü ABD'nin birkaç yerinde sonuçta bir yeraltı hidrojen kaynağı olabileceğini gösteriyor" dedi.

YÜZEYİN ALTINDA GİZLİ ZENGİN BİR KAYNAK

Doğal hidrojen, Dünya kabuğundaki kimyasal reaksiyonlar yoluyla, özellikle suyun belirli kaya türleriyle etkileşime girmesiyle oluşur. Doğru koşullar altında, bu hidrojen yeraltı rezervuarlarında, tıpkı petrol veya doğal gaz gibi birikebilir. Bilim insanları yıllarca bu birikimlerin pratik olarak kullanılamayacak kadar küçük veya dağınık olduğuna inandılar. Ancak yeni çalışma bu düşünceyi altüst ederek, ABD'nin büyük kesimlerini hidrojen depolama için ideal jeolojik koşullarla haritalıyor.

Harita hidrojen birikimi için üç temel bileşenin bulunduğu alanları belirliyor:

• Hidrojen Kaynakları: Kimyasal reaksiyonlar sonucu hidrojen üreten kayaçlar.

• Rezervuar Kayaçları: Hidrojeni tutabilen gözenekli oluşumlardır.

• Foklar: Hidrojeni hapseden ve kaçmasını engelleyen jeolojik katmanlar.

Haritada koyu maviyle işaretlenen Michigan , Kentucky ve Kuzey Dakota gibi bölgeler hidrojen rezervleri için en yüksek potansiyeli gösteriyor. USGS Merkezi Enerji Kaynakları Bilim Merkezi'nden bir jeolog olan Sarah Gelman, "Jeolojik hidrojenin yükselen bir enerji kaynağı olarak önemli bir potansiyele sahip olduğunu gösterdik" dedi.

ALTIN HİDROJENİN ENERJİNİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMİ

Hidrojen, giderek daha fazla temiz enerji geçişinin temel taşı olarak görülüyor. Fosil yakıtların aksine, hidrojen yakmak sera gazı üretmez sadece su buharı üretir. Çok yönlülüğü çeşitli alanlarda yararlı olabilir:

• Ulaşım: Hidrojen yakıt hücreli araçların güçlendirilmesi.

• Sanayi: Çelik ve çimento üretimi gibi ağır sanayilerin karbondan arındırılması.

• Enerji Depolama: Yenilenebilir enerji için uzun vadeli depolama çözümü olarak hizmet vermektedir.

Küresel hidrojen talebinin 2050'ye kadar beş katına çıkacağı tahmin ediliyor. Bilim insanlarına göre, Dünya'nın tahmini hidrojen rezervlerinin sadece %2'si dünyaya 200 yıl yetecek kadar güç sağlayabilir.