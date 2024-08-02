Bilim insanları Dünya'da yaşam yok olursa ne yapılacağını açıkladı: Çözüm Ay'da!

02 Ağustos 2024 10:50 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:00

Ay ile ilgili yeni keşif! Bilim insanları sonucu paylaştı: Dünya uydusundaki kabuk oluşumu sürüyor

Ay ile ilgili yeni keşif! Bilim insanları sonucu paylaştı: Dünya uydusundaki kabuk oluşumu sürüyor

Washington DC'deki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi ve Koruma Biyolojisi Enstitüsü'nden (NZCBI) bilim insanları, insanlığın ve yaban hayatının geleceğini güvence altına almak için heyecan verici bir proje önerdi.

Dünya'daki milyonlarca hayvan türünün kriyo-preserve edilmiş hücrelerinin Ay'da bir 'biyo-depo'da saklanması amaçlanıyor. Biyo depoda memelilerden sürüngenlere, kuşlardan amfibilere kadar milyonlarca 'dondurulmuş' hayvan türünün dondurulmuş hücreleri bulunacak.

DONMUŞ HÜCRELER KLONLANARAK YENİ BİR YAŞAM OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR

Dünya üzerindeki yaşamın yok olması durumunda, bu hücrelerin klonlanarak Dünya'da, Ay'da ya da başka bir gezegende yeni bir yaşam oluşturulabileceği umuluyor. NZCBI'daki bilim insanları, iddialı planlarını BioScience'da yayımlanan bir makalede özetledi.

Ay'da kurulacak bir biyolojik deponun tam maliyetini tahmin etmemekle birlikte, kurulmasının Dünya'dakinden beş kat daha pahalı, ancak bakımının daha ucuz olacağına inanılıyor. Bu ay kasası hayvan türlerinin kriyo-preserve edilmiş hücrelerini saklayacaktır. Ancak diğer versiyonlar potansiyel olarak dondurulmuş bitki tohumlarını da barındırabilir.

Araştırmanın başyazarı Mary Hagedorn, "Başlangıçta, bir Ay biyolojik deposu bugün Dünya'daki en riskli türleri hedef alacaktır. Ancak nihai hedefimiz Dünya'daki çoğu türü kriyo-preserve etmek olacaktır." ifadesini kullandı.

AY İLE DÜNYA ARASINDAKİ MESAFE

Ortalama 384 bin kilometrelik mesafesiyle Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığının, gezegendeki hayvanları yok edecek bir iklim bozulmasından sağ çıkabilecek kadar uzakta olduğu tahmin ediliyor.

Aynı zamanda Dünya'daki gibi elektriğe ihtiyaç duymadan hayvan hücresi örneklerini dondurarak saklayabilecek kadar soğuk olma avantajına da sahip.

Bilim insanları 'biyolojik deponun', yönelimleri ve derinlikleri nedeniyle asla Güneş ışığı almayan kraterlere sahip olan Ay'ın özellikle soğuk kutup bölgelerinde konumlandırılmasını öneriyor. Kalıcı gölge olarak adlandırılan bu bölgeler -246°C ile kriyoprezervasyon depolaması için yeterince soğuk.