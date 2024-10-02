Bilim insanları Dünya'ya yakın yeni bir gezegen keşfetti: Ama yaşam arayışları boşa çıktı!

02 Ekim 2024 16:38 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 16:38

Bilim insanları, Dünya'ya en yakın ikinci yıldız sistemi olan Barnard Yıldızı'nın etrafında dönen "Barnard b" adlı yeni bir gezegen keşfetti. Bu gezegenin bir yılı sadece 3,15 Dünya gününe eşit ve yüzey sıcaklığı 125°C'yi buluyor. Araştırmacılar Barnard b'nin yaşama uygun olmadığını, sebebiyle açıkladı.

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Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin dışındaki yıldızların etrafında dönen gezegenleri keşfetmeye devam ederken, son dönemde elde edilen veriler heyecan verici bir keşfi gün yüzüne çıkardı. Dünya​'ya en yakın ikinci yıldız sistemi olan Barnard Yıldızı'nın çevresinde, bugüne kadar fark edilmemiş bir gezegen​ olduğu doğrulandı.

BERNARD B'NİN BİR YILI KAÇ GÜN?

Avrupa Güney Rasathanesi'nden (ESO) bilim insanları, Şili'deki "Very Large Telescope" (VLT) gözlemevini kullanarak beş yıllık detaylı bir araştırmanın ardından, "Barnard b" adını verdikleri gezegeni belirledi. Barnard b'nin dikkat çekici bir özelliği, bir yılının sadece 3,15 Dünya gününe eşit olması.

Araştırma ekibi, gezegenin tahmini yüzey sıcaklığının 125 santigrat dereceye ulaştığını belirledi. Keşfin doğrulanması ise, gelişmiş teknolojik araçlar sayesinde gerçekleşti. Gözlemevinin Yüksek Kesinlikli Dairesel Hız Gezegen Araştırma Aracı (HARPS), Carmenes ve ESPRESSO spektrografları gibi cihazlar, Barnard b'nin varlığını teyit etmek için kullanıldı.

YENİ GEZEGEN, YAŞAMA ELVERİŞLİ DEĞİL

İlginç bir şekilde bu keşif, 2018 yılında Barnard Yıldızı etrafında bir gezegen olduğu iddialarına dair daha önceki bulguları doğrulamadı. Araştırmacılardan Jonay Gonzalez Hernandez'e göre Barnard b, şimdiye kadar tespit edilen en düşük kütleli gezegenlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Hernandez, gezegenin yıldıza çok yakın olması sebebiyle yaşam barındırmaya uygun olmadığını belirtti. Ayrıca gezegenin yüzeyinde sıvı su bulundurulamayacak kadar sıcaklık olduğunu da sözlerine ekledi. Çalışmanın detayları Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlandı.