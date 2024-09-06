Bilim insanları, 'Görünmez Adam' teknolojisini geliştirdi: Fareler şeffaf oldu

06 Eylül 2024 16:15 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 16:21

Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, farelerin derilerini geçici olarak görünmez hale getiren bir teknik geliştirdi. Bu yöntem, ışığın deriden geçişini artırarak farelerin iç organlarını ve beyin yüzeyindeki damarları gözlemlemeyi mümkün kıldı. Peki bu teknik ile ne amaçlanıyor?

Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, farelerin kafatasları ve karın derilerini şeffaflaştırmak için ilginç bir teknik geliştirdi. Bu teknik, ünlü İngiliz yazar H.G. Wells'in 1897'de yazdığı ve 1933 ile 2020 yıllarında sinemaya uyarlanan "Görünmez Adam" romanına atıfta bulunarak bilim kurgu dünyasından bir gerçekliği laboratuvara taşıyor.

Araştırmacılar, farelerin derisine su ve tartrazin adı verilen bir sarı gıda boyası karışımını uygulayarak bu canlıların derilerini geçici olarak görünmez hale getirmeyi başardı. Tartrazin, boya molekülleri ışığı emerek dokunun ışığı yansıtma yeteneğini baskılar ve böylece ışığın deriden geçişini artırır. Bu uygulama, suyla karıştırılan boya sayesinde, dokudaki proteinler ve yağların ışık kırılma indisini eşitleyerek, derinin şeffaflaşmasını sağlar.

FARELERİN İÇ ORGANLARI GÖZLEMLENDİ

Deneyi gerçekleştiren araştırmacılar, karışımın tüyleri kazınan farelerin kafatasına sürülmesi sayesinde şeffaflaşan deri üzerinden doğrudan beyin yüzeyindeki kan damarlarını gözlemledi. Farelerin karınlarında, iç organları ve yiyecekleri sindirim kanalında hareket ettiren kas kasılmaları gözüktü.

ABD'deki Teksas Üniversitesi'nden araştırmanın başyazarı Dr. Zihao Ou, deneyin "bir sihirbazlık numarası gibi" görülse de olayın arkasında temel fizik mantığının yattığını belirtti.

Özellikle mavi ve ultraviyole ışık olmak üzere ışığın çoğunu emen bir molekül olan sarı boyayı bir saçılma ortamı olan cilt ile bir araya getirdiklerini belirten Ou, ayrı yerlerde bu iki maddenin, ışığın çoğunun kendilerinden geçmesini engellediğini ancak onları bir araya getirdiklerinde fare derisini şeffaflaştırmayı başardıklarını belirtti.

Madde, deriye tamamen nüfuz ettiğinde belirli bir süre organların görünmesini sağladı. Deri yıkandıktan sonra ise tekrar eski haline dönerken, bu işlemin deneklere herhangi bir zarar vermediği vurgulandı.

Uzmanlar, detayları Science dergisinde yayımlanan keşfin biyomedikal araştırmalarda devrim niteliğinde olduğuna inanıyor. Ayrıca fare derisinden 10 kat daha kalın insan derisinde yapılacak testlerin başarılı olması durumunda, kan alırken damarların daha görünür hale gelmesi ve çok geniş tıp ve sağlık uygulamalarında kullanılması hedefleniyor.

Araştırma yazarlarından Stanford Üniversitesi'nden Guosong Hong, bu buluşun cilt kanserinin erken teşhisine yardımcı olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Hong, fotodinamik ve fototermal tedaviler gibi derin doku tedavilerinde ışık geçirgenliğini geliştirebileceğini ve lazer bazlı dövme silme işlemini daha kolay hale getirebileceğini belirtti.