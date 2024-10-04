Bilim insanları, ikinci felaketi keşfetti! Dinozorları yok eden asteroid yalnız değildi

04 Ekim 2024 15:49 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 16:05

Bilim insanları, 66 milyon yıl önce dinozorları yok eden asteroidin yalnız olmadığını ve Batı Afrika açıklarına ikinci bir asteroidin çarptığını keşfetti. Yeni veriler, "Nadir Krateri" olarak adlandırılan çarpmanın etkisinin beklenenden daha büyük olduğunu gösteriyor.

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66 milyon yıl önce Dünya'ya çarpan dev bir asteroidin, dinozorların soyunun tükenmesine yol açtığı uzun zamandır biliniyor. Heriot Watt Üniversitesi'nden bilim insanları, bu göktaşının yalnız olmadığını ortaya çıkardı. Yeni bir araştırmaya göre, aynı yıl ikinci bir "yıkıcı asteroid" daha Dünya'ya çarpmış.

İKİNCİ ASTEROİD NEREYE ÇARPTI?

Araştırmanın başındaki Dr. Uisdean Nicholson ve ekibi, bu ikinci asteroidin Batı Afrika'daki Gine Cumhuriyeti kıyılarının hemen açıklarında Dünya'ya çarptığını belirledi. Asteroidin ilk kanıtı, 2022 yılında Dr. Nicholson ve ekibi Atlantik Okyanusu'nun deniz tabanının sismik yansıma verilerini incelerken ortaya çıkmıştı. Veriler, ekibin bir asteroid çarpma krateri olabileceğini düşündüğü neredeyse 9 kilometre derinliğinde bir çöküntüyü gösterdi.

Şimdi, araştırmacılar çöküntünün yeni yüksek çözünürlüklü, 3D sismik görüntülerini alarak şüphelerini doğruladı. Krater, "Nadir Krateri" olarak adlandırıldı ve yaklaşık 66 milyon yıl önce (dinozorları yok eden asteroitle aynı dönemde) asteroidin Dünya'ya çarpmasıyla oluştuğu ifade edildi.

ASTEROİT, BEKLENENDEN DAHA BÜYÜKTÜ

2022'de araştırmacılar, asteroidin yaklaşık 400 metre genişliğinde olacağını öne sürmüştü. Ancak yeni görüntüler, daha da büyük olduğunu doğruladı. Dr. Nicholson, asteroidin 450-500 metre genişliğinde olduğunu düşündüklerini, "3D verilerle görülen daha büyük krater boyutu bunu gösteriyor" diyerek açıkladı.

Nicholson, "Merkez zirvesinin etrafındaki sarmal itici tabaka sırtları nedeniyle, kuzeydoğudan yaklaşık 20-40 derecelik bir açıyla geldiğini söyleyebiliriz. Ve Dünya'ya saatte 72 bin kilometre hızla, yani saniyede yaklaşık 20 kilometre hızla çarpmış olabileceğini düşünüyoruz. Ancak bunu yeni bir dizi çarpma modeliyle doğrulamamız gerekiyor" diye konuştu.

NASA'ya göre başka bir devasa göktaşının gezegenimize çarpması uzun sürmeyecek. ABD uzay ajansı, Bennu asteroidinin 24 Eylül 2182'de Dünya'ya çarpma ihtimalinin 2.700'de bir olduğunu tahmin ediyor.