Bilim insanları, 'insan gibi gülümseyebilen' robot derisi geliştirdi

29 Haziran 2024 16:30 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 16:30

Japonya'da bilim insanları robot yüzlerinde daha gerçekçi bir görünüm için insan deri dokusunu taklit ederek yapay deri oluşturdu.

BBC'nin haberine göre Tokyo Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, yumuşak insan benzeri derinin, kendi kendini iyileştirme özelliğine sahip ve kolayca yıpranmayan deriye sahip "inandırıcı derecede gerçekçi" insansı robotlar yapmanın yolunu açacağını söyledi.

Araştırmacılar, derinin işlevinin "karmaşık, kavisli ve hatta hareketli yüzeylere" kadar uzandığını da sözlerine ekledi.

ROBOTLARIN İNSAN GİBİ GÖRÜNMESİNİ ARTIRIYOR

Ancak her başarı bir gecede elde edilemiyor, zira bilim insanları yapay insan derisini robota tutturmak için deneme yanılma yöntemine başvurdu. Çapa olarak küçük kancalar takmayı denediler ancak robot hareket ettikçe derinin hasar gördüğünü fark ettiler.

Daha sonra, insan derisinin "altta yatan yapılara bağlarla bağlı" olduğunu fark ederek robot üzerinde küçük delikler açtılar, üzerine kolajen içeren jel uyguladılar ve sonunda deriyi tutturmak için bir deneme daha yaptılar ve bu denemenin başarılı olduğunu kanıtladılar.

Baş Araştırmacı Profesör Shoji Takeuchi, insan derisinin bağ yapılarını taklit ederek ve katı malzemelerde özel olarak yapılmış V şekilli delikler kullanarak, deriyi karmaşık yapılara bağlamanın bir yolunu bulduk dedi ve ekledi:

"Cildin doğal esnekliği ve güçlü yapışma yöntemi, cildin yırtılmadan veya soyulmadan robotun mekanik bileşenleriyle birlikte hareket edebileceği anlamına geliyor."

Çalışmanın, plastik cerrahi gibi kozmetik cerrahi prosedürlerin yanı sıra cilt yaşlanmasının araştırılmasında da faydalı olacağına inanılıyor.