Bilim insanları, uzayda insan beyin yetiştirdi: Tedavisi zor hastalıklara çare olabilir

23 Kasım 2024 10:49 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 10:49

Bilim insanları, uzayda düşük yerçekimi ortamında insan beyni organoidleri yetiştirmeyi başardı. Uzayda yetiştirilen insan beyinlerinin Alzheimer ve Parkinson gibi tedavisi çok zor nörolojik hastalıklara çare olabilecek potansiyele sahip olduğu belirtildi.

Bilim insanları Alzheimer​, Parkinson ve omurilik yaralanmalarına yönelik yeni tedavileri araştırmak üzere uzayda küçük insan beyinleri yetiştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) düşük yerçekimi ortamı, araştırmacıların beyin organoidlerini sadece 72 saat içinde büyütmelerini sağladı. Bu süreç Dünya'da aylar sürebiliyor.

NÖROLOJİK HASTALIKLARI İYİLEŞTİREBİLİR

Bir insan organının yapısını ve işlevini taklit eden yapay olarak yetiştirilmiş hücre kitleleri olan organoidler, araştırmacıların şu anda tedavi edilemeyen nörolojik hastalıkları iyileştirmek için yeni bir yöntemi test etmelerini sağladı. Biyoteknoloji şirketi Axonis Therapeutics tarafından geliştirilen umut verici yeni tedavi, merkezi sinir sistemi hücrelerine (CNS) faydalı gen terapisi sağlamak için yeniden programlanmış bir virüs kullanıyor.

Bu tür değiştirilmiş virüslere viral vektörler denir ve özellikle Alzheimer, Parkinson ve omurilik yaralanmalarının tedavisinde faydalı olabilirler. Amerika'da her yıl yaklaşık 600 bin kişiye Alzheimer ya da Parkinson teşhisi konuyor ve ülkede yılda yaklaşık 18 bin yeni omurilik yaralanması meydana geldiği biliniyor.

Testler şirketin tedavisinin farelerde işe yaradığını ortaya koydu. Ancak kemirgen modellerinde etkili olan gen tedavileri genellikle insanlarda başarısız olur. Axionis Therapeutics'in insan merkezi sinir sisteminin doğru bir modelini kullanarak testler yapması gerekiyordu ve bu da onları uzayda insan beyni organoidleri yetiştirmeye itti.

Bilim insanları Dünya'da MSS hücreleri yetiştirebiliyor, ancak yerçekimi sebebi, iki boyutlu tek katmanlar halinde düzenlemeye zorluyor.

Uzayda yetiştirilen bu organoidler hızlı bir şekilde insan beyninin son derece doğru bir modelini oluşturarak UUİ araştırmacılarının yeni viral vektör tedavisinin etkinliğini gerçekten test etmelerini sağladı.

Axonis Therapeutics'in kurucu ortağı ve baş bilim sorumlusu Shane Hegarty, "Uzayda araştırma yapmak normalde düşünebileceğiniz bir şey değil. Ancak mikro yerçekimi koşullarından yararlanma fırsatı, benzersiz bir ortamda bilimin sınırlarını zorlayarak pek çok el değmemiş potansiyelin kilidini açabilir" dedi.