Bilim insanlarından acil uyarı: G4 şiddetinde jeomanyetik fırtına üç gün sürebilir!

11 May 2024 12:25 - Güncelleme : 11 May 2024 12:25

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyindeki patlamaların etkileriyle ilgili endişe verici bir uyarıda bulundu. 2005'ten bu yana ilk kez, jeomanyetik fırtına olarak bilinen olağanüstü bir doğa olayı yaşanabilir.

Kuzey yarım kürede etkilerinin görülmesi beklenen bu fırtına, kesin bir zamanlamaya sahip değil. Bilim insanları, fırtınanın bugünden itibaren başlayabileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca uydu iletişimleri ve güç sistemlerini etkileyebileceği konusunda da uyarılar yapıldı.

HAFTA SONU BOYUNCA SÜRECEK

NOAA ve ABD Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi'nin ortak açıklamasında, "Şiddetli (G4) bir jeomanyetik fırtınanın muhtemelen günün ilerleyen saatlerinde meydana gelmesi ve hafta sonu devam etmesi kuvvetle muhtemeldir." ifadesine yer verildi.

İLETİŞİMİ SEKTEYE UĞRATABİLİR

ABD'nin Alabama ve Kuzey California eyaletlerinde söz konusu fırtınadan kaynaklı kutup ışıklarının gözlenebileceğini belirten bilim insanları, 2005'te Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli jeomanyetik fırtınayı hatırlatarak, bunların nadir görüldüğünü vurguladı.

Güneş'teki patlamalar sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın kaynağının "Bölge 3664" olarak adlandırılan "büyük, karmaşık bir güneş lekesi kümesi" olduğu ve dünyanın 16 katı büyüklüğünde yer kapladığı belirlendi.

DÜNYAYI NASIL ETKİLEYECEK?

NOAA'nın açıklamasında, Dünya'ya yaklaşmakta olan fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekilerek, "yaygın voltaj kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği" ve yörüngelerdeki uydularda "sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunlarının" yaşanabileceği kaydedildi.

Söz konusu fırtınadan kaynaklı uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği kaydedildi.

KUDÜS'TEN GÖRÜNTÜLENDİ

Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu. Bilim insanları, bu tür şiddetli güneş fırtınalarının nadir olduğunu ve genellikle Güneş aktivitesinin en yüksek olduğu dönemlerde gerçekleştiğini belirtiyor. Güneş, Kudüs kentinden görüntülendi.