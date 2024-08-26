Bilim insanlarından 'demans hastalığı' hamlesi: 1 milyondan fazla beyinde çalışma yapılıyor

26 Ağustos 2024 11:41 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 11:48

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Beyin fonksiyonlarının bozulması sonucu oluşan, hafıza ve düşünme yetilerinde kayıplara yol açan demans hastalığında risk faktörleri erken tespit edebiliyor. Ancak kesin bir önceden belirleme yöntemi mevcut değil. Bilim insanları ise bu konuda çok önemli bir çalışma başlattı.

Bilim insanları ve araştırmacılar, bir kişinin demans riskini tahmin edebileceklerini umdukları bir yazılım aracı oluşturmak için yüz binlerce beyin taramasını incelemeye hazırlanıyor.

DEMANS RİSKİNİ TESPİT ETMEK KOLAYLAŞACAK

20 uzmandan oluşan bir grup, CT ve MRI taramalarından elde edilen verileri, sağlık kayıtlarında yer alan bilgilerle birlikte yapay zeka kullanarak analiz edecek ve durumun gelişme olasılığını gösterebilecek kalıpları bulacak. Ekip, radyologların hastaları tararken demans risklerini belirlemek ve ilgili hastalıkların erken evrelerini teşhis etmek için kullanabilecekleri dijital bir araç oluşturmayı amaçlıyor.

Yüksek demans riski taşıyan bir hasta grubunun izole edilmesinin, Alzheimer dahil olmak üzere çeşitli hastalık türleri için daha kesin tedavilerin geliştirilmesine olanak sağlayacağına inanılıyor.

Ekip, bir yıl önce başlatılan NEURii adlı küresel bir araştırma iş birliğinin parçası olarak çalışan Edinburgh ve Dundee üniversitelerinden veri bilimcileri ve klinik araştırmacılardan oluşuyor.

Araştırmacılar, NHS İskoçya'nın bir parçası olan Sağlık ve Sosyal Bakım için Kamu Yararı ve Gizlilik Paneli'nin onayıyla kullandıkları proje sırasında 1,6 milyon kadar insan beyni görüntüsünü analiz edeceklerini tahmin ediyor. Veriler, NHS elektronik verilerinin araştırma için kullanılmasına yönelik güvenli bir platform sağlamak üzere Public Health Scotland tarafından görevlendirilen Scottish National Safe Haven'da güvenli bir şekilde tutulacak.

Edinburgh Üniversitesi Klinik Beyin Bilimleri Merkezi'nden projeyi yürüten Profesör Will Whiteley şunları söyledi:

"Demansı tahmin etmek için basit beyin taramalarının daha iyi kullanılması, demansın daha iyi anlaşılmasına ve potansiyel olarak nedenlerinin daha erken teşhis edilmesine yol açacak ve bu da yeni tedavilerin geliştirilmesini kolaylaştıracaktır."

Şu anda demans tedavilerinin pahalı ve sınırlı olduğunu belirten Whiteley, yüksek risk altındaki büyük bir hasta grubundan veri toplayabilirlerse ve hastalar denemelere katılmak için onay verirlerse, yeni tedaviler geliştirmeye başlayabileceklerini ifade etti.