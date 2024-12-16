Bilim insanlarından 'Güneş' uyarısı: Her an patlayabilir! Milyarlarca atom bombasından daha güçlü olacak

16 Aralık 2024 11:24 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:34

Bilim insanları, Güneş'in her 100 yılda bir milyarlarca atom bombası gücünde patlamalar gerçekleştirebileceğini keşfetti. Bu "süper patlamalar" (super flare), Dünya'ya ulaşırsa küresel kaosa yol açabilir. Araştırmacılar, insanlığın bu yıkıcı tehditle karşı karşıya kalmasının an meselesi olduğunu ima ediyor.

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Dünya, milyarlarca atom bombasından daha fazla etkisi olabilecek yıkıcı bir güneş​ süper patlamasıyla (super flare) karşı karşıya kalabilir. Yeni araştırmalar, bu tür olayların zannedilenin aksine her 1.000 ila 10.000 yılda bir değil, her 100 yılda bir meydana geldiğini ve gezegenimizin bu devasa kozmik tehdide maruz kalma zamanının çoktan zamanı geçtiğini ortaya koyuyor.

SÜPER PATLAMALAR, HER YÜZYILDA BİR YAŞANIYOR

Almanya'daki Max Planck Enstitüsü liderliğinde gerçekleştirilen uluslararası bir çalışmaya göre, bu devasa enerji patlamaları, daha önce düşünülenden çok daha yaygın. Araştırmacılar, NASA'nın Kepler teleskopundan elde edilen verilerle, Güneş benzeri yıldızların yaşam döngüleri boyunca ne kadar sık süper patlama yaydığını analiz etti.

Sonuçlar ise korkutucuydu: Süper patlamalar her yüzyılda bir meydana geliyor olabilir.

SÜPER PATLAMALAR NEDİR VE DÜNYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Süper patlamalar, Güneş'in manyetik alanındaki ani bozulmalar sonucu ortaya çıkan devasa enerji salınımlarıdır. Bu olaylar, koronal kütle atımı adı verilen bir süreçle uzaya milyarlarca ton enerji yüklü parçacık fırlatabilir. Eğer bu parçacıklar Dünya'ya ulaşırsa, sonuçları yıkıcı olabilir:

Güneş fırtınası elektrik şebekelerini aşırı yükleyebilir ve yaygın enerji kesintilerine yol açabilir.

Uyduların yörüngeleri bozulabilir, GPS ve iletişim sistemleri işlevsiz hale gelebilir.

Küresel hava taşımacılığı durma noktasına gelebilir.

İnternet ve telefon hizmetleri dünya genelinde kesintiye uğrayabilir.

1859'DA FELAKETE NEDEN OLMUŞTU

1859'daki Carrington Olayı'nda meydana gelen güçlü bir güneş fırtınası, telgraf hatlarını çökertmiş ve hatta ofislerdeki kağıtları tutuşturmuştu. Ancak uzmanlar, bugün böylesine bir olayın, modern altyapımız üzerindeki etkisi nedeniyle çok daha yıkıcı olacağını tahmin ediyor.

NASA'nın Kepler teleskopuyla 2009 ve 2014 yılları arasında incelenen 56 bin 450 Güneş benzeri yıldızın gözlemleri, Güneş ile benzer parlaklık ve yüzey sıcaklıklarına sahip yıldızlarda 220 bin yıllık güneş aktivitesine eşdeğer veri sağladı. Bu yıldızlardan 2.527'sinde 2.889 süper patlama tespit edildi.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Valeriy Vasilyev, yaptığı açıklamada "Güneş benzeri yıldızların bu kadar sık süper patlamalara yatkın olmasına çok şaşırdık" ifadelerini kullandı.