Bilim insanlarından harika buluş: Elektrik üreten dikişler, yara iyileşmesini hızlandırdı

12 Ekim 2024 13:59 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 14:35

Çinli bilim insanları, gerildiğinde elektrik üreterek yara iyileşmesi sürecini hızlandıran ve biyolojik olarak emilebilen akıllı dikişler geliştirdi. Laboratuvar ve hayvan deneylerinde başarılı sonuçlar elde edilen bu dikişler, gelecekte cerrahi müdahaleye gerek kalmadan vücutta kendiliğinden kaybolabiliyor.

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Çinli bilim insanları, cerrahi dikişlerin işlevini bir adım öteye taşıyarak gerildiğinde elektrik üreten ve yaraların iyileşme sürecini hızlandıran yeni bir teknoloji üretti. Günümüzde cerrahi dikişler, özellikle büyük ve derin yaralarda standart tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Yaranın her iki tarafındaki hücreleri bir araya getirerek iyileşme sürecini başlatan dikişler, enfeksiyon riskini de azaltıyor.

ELEKTRİK ÜRETEN AKILLI DİKİŞLER GELİŞTİRİLDİ

Cerrahi dikişlerin, hareket edildiğinde açılma riski ve görevini tamamladıktan sonra doktorlar tarafından çıkarılma zorunluluğu var. Çin'deki Donghua Üniversitesi'nden bilim insanları, her iki dezavantajı da avantaja dönüştürecek bir çözüme imza attı. Her hareketle küçük bir elektrik alanı oluşturarak yaranın iyileşme sürecini hızlandırmayı vaat eden 'akıllı dikişler' geliştirildi.

Akıllı dikişler laboratuvar ortamında test edildi. Sonuçlar oldukça iştah açıcıydı. Dikişlerin, "fibroblast" adı verilen ve yeni bağ dokusu oluşturan hücrelerin hareketini hızlandırdığı gözlemlendi. Ayrıca geleneksel dikişlerle tedavi edilen yaralar 24 saat sonunda yüzeyin yüzde 32,6'sını kaplarken, elektrik üreten dikişlerin bu oranı yüzde 10,8'e kadar düşürdüğü bildirildi.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde ise yeni dikiş teknolojisinin çok daha etkili olduğu görüldü. Elektrikli dikişler, yaraların yüzde 96,5 oranında iyileşmesini sağlarken, geleneksel dikişlerle bu oran sadece yüzde 60,4'te kaldı. Elektrikli dikişlerin enfeksiyon riskini de önemli ölçüde azalttığı tespit edildi.

CERRAHİ MÜDAHALEYE GEREK KALMAYACAK

Bir diğer önemli avantaj; bu yeni dikişlerin biyolojik olarak emilebilen malzemelerden yapılmış olması. Bu sayede, dikişlerin iyileşme süreci tamamlandıktan sonra vücuttan doğal olarak kaybolacağı ve cerrahi müdahaleyle çıkarılmalarına gerek kalmayacağı üzerinde duruluyor.

İNSANLARDA TEST EDİLMEDİ

Öte yandan araştırmacılar, dikişleri insanlar üzerinde test edilip klinik kullanıma başlamadan önce yapılması gereken hâlâ çok iş olduğunu belirtiyor. Çalışmanın detayları Nature Communications dergisinde yayımlandı.