Bilim insanlarından yeni araştırma: Cüce gezegen Ceres ikinci bir Dünya olabilir

26 Eylül 2024 07:09 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 07:33

Güneş Sistemi'mizin asteroit kuşağındaki en büyük cisimlerden biri olan Cüce Gezegen Ceres, yaşam için gerekli bazı organik molekülleri içerebilir. Yeni bir çalışma, bu organik moleküllerin Ceres'in yüzeyinde nispeten yakın bir tarihte ortaya çıktığını öne sürüyor.

Dünya’ya 414 milyon kilometre uzaklıkta bulunan cüce gezegen Ceres hakkında yeni bir araştırma ortaya çıktı. İtalya Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden gezegen bilimci Maria Cristina De Sanctis ve ekibi tarafından yürütülen araştırma, Ceres’in Ertunet Krateri çevresindeki yüzeyde geniş alanlara yayılan organik bileşiklerin varlığını ortaya koyuyor. Araştırmacılar, bu bileşiklerin uzay radyasyonuna karşı dayanıksız olduğunu ve bu nedenle yaklaşık 10 milyon yıl önce, Ceres'in yer altındaki okyanuslarından yüzeye taşındığını belirtiyor. NASA'nın Dawn misyonundan elde edilen verilere dayanan araştırma, Ceres'in buzlu yüzeyinin altında tuzlu su okyanuslarının ve organik bileşiklerin varlığını doğruluyor. CERES'TE YAŞAM OLABİLİR Bu bulgular, Ceres'in yaşamı destekleyebilecek bir ortam sunabileceğine dair önemli ipuçları veriyor. Bilim insanları, Ceres'in yüzeyindeki organik bileşiklerin daha yakından incelenmesi gerektiğini vurgularken, bu bölgeye yapılacak gelecekteki keşif görevlerinin önemine dikkat çekiyor. İlgili Haberler Jüpiter'in uydusu Io'da heyecanlandıran keşif: Tam 180 kilometrelik bir alanı kaplıyor ABD'nin herkesten sakladığı casus uydusu ilk kez görüntülendi! Amatör gözlemciden şok rapor