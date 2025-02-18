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 | Murat Makas

Bilim şaşkına çeviren gelişme: Dünyanın çekirdeğinde gizemli değişim

Dünya'nın iç çekirdeğinde şaşırtıcı bir hareketlilik tespit edildi. Bilim insanlarına göre çekirdek, yalnızca yön değiştirmekle kalmayıp şekil de değiştiriyor. Bu değişim, gezegenin manyetik alanı üzerinde önemli etkiler oluşturabilir.

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Bilim şaşkına çeviren gelişme: Dünyanın çekirdeğinde gizemli değişim
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 11:33

Dünya'nın derinliklerinde bilim insanlarını şaşkına çeviren bir hareketlilik yaşanıyor. Gezegenimizin iç çekirdeğinin sadece yön değiştirmekle kalmayıp şekil değiştirdiği ortaya çıktı. Bu çarpıcı keşif, Dünya’nın yüzeyi ve manyetik alanı üzerinde önemli etkiler oluşturabilir.

Bilim insanları, demir ve nikelden oluşan katı iç çekirdeğin 2010 yılından bu yana dönüş hızını yavaşlattığını ve ters yönde hareket etmeye başladığını belirlemişti. 2024’te yapılan son araştırmalar ise bu değişimin daha karmaşık olduğunu gözler önüne serdi. Depremlerden kaynaklanan sismik dalgaları inceleyen uzmanlar, iç çekirdeğin büküldüğünü, deforme olduğunu ve yüzey yapısının değiştiğini tespit etti.

İÇ ÇEKİRDEKTE HAREKETLİLİK

Bu hareketin, dış çekirdekteki sıvı demir ve nikelin iç çekirdeğe uyguladığı baskıdan kaynaklandığı düşünülüyor. Tıpkı yeryüzündeki heyelanlara benzer şekilde, iç çekirdekte de büyük ölçekli kaymalar meydana geliyor.
Uzmanlar, bu beklenmedik hareketliliğin, Dünya’yı Güneş’ten gelen zararlı radyasyonlara karşı koruyan manyetosfer üzerinde etkili olabileceğini vurguluyor. Ancak manyetik alanda oluşabilecek değişimlerin gezegenimize nasıl yansıyacağı henüz bilinmiyor.

Bilim insanları, bu sürecin daha geniş çaplı bir jeolojik dönüşümün parçası olabileceğini ifade ediyor. Şu an için veriler sınırlı olsa da önümüzdeki yıllarda yapılacak araştırmalar Dünya’nın derinliklerindeki bu gizemi çözebilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Dünya'nın çekirdeği ne işe yarar?
Manyetik alanı oluşturup güneş radyasyonunun tehlikelerinden koruduğunu bildiğimiz çekirdek, iki katmandan oluşur: İç Çekirdek ve Dış Çekirdek.
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