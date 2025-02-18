Bilim şaşkına çeviren gelişme: Dünyanın çekirdeğinde gizemli değişim

Dünya'nın derinliklerinde bilim insanlarını şaşkına çeviren bir hareketlilik yaşanıyor. Gezegenimizin iç çekirdeğinin sadece yön değiştirmekle kalmayıp şekil değiştirdiği ortaya çıktı. Bu çarpıcı keşif, Dünya’nın yüzeyi ve manyetik alanı üzerinde önemli etkiler oluşturabilir.

Bilim insanları, demir ve nikelden oluşan katı iç çekirdeğin 2010 yılından bu yana dönüş hızını yavaşlattığını ve ters yönde hareket etmeye başladığını belirlemişti. 2024’te yapılan son araştırmalar ise bu değişimin daha karmaşık olduğunu gözler önüne serdi. Depremlerden kaynaklanan sismik dalgaları inceleyen uzmanlar, iç çekirdeğin büküldüğünü, deforme olduğunu ve yüzey yapısının değiştiğini tespit etti.

İÇ ÇEKİRDEKTE HAREKETLİLİK

Bu hareketin, dış çekirdekteki sıvı demir ve nikelin iç çekirdeğe uyguladığı baskıdan kaynaklandığı düşünülüyor. Tıpkı yeryüzündeki heyelanlara benzer şekilde, iç çekirdekte de büyük ölçekli kaymalar meydana geliyor.

Uzmanlar, bu beklenmedik hareketliliğin, Dünya’yı Güneş’ten gelen zararlı radyasyonlara karşı koruyan manyetosfer üzerinde etkili olabileceğini vurguluyor. Ancak manyetik alanda oluşabilecek değişimlerin gezegenimize nasıl yansıyacağı henüz bilinmiyor.

Bilim insanları, bu sürecin daha geniş çaplı bir jeolojik dönüşümün parçası olabileceğini ifade ediyor. Şu an için veriler sınırlı olsa da önümüzdeki yıllarda yapılacak araştırmalar Dünya’nın derinliklerindeki bu gizemi çözebilir.