Bill Gates’i kara kara düşündüren yatırım: 44 milyar dolar zarar etti

11 Ekim 2024 09:31 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 09:38

Microsoft'un büyük yatırımlarla desteklediği yapay zeka öncüsü OpenAI'nin 2029 yılına kadar kârlı bir şirket haline gelmesinin beklenmediği bildirildi.

The Information tarafından 9 Ekim Çarşamba günü yayımlanan finansal rapor, OpenAI'nin devam eden yapay zeka​ geliştirme çalışmalarına bağlı olarak yüksek yatırım ve operasyon maliyetlerine dikkat çekti.

44 MİLYAR DOLARLIK REKOR ZARAR​

Microsoft’un büyük bir paya sahip olduğu OpenAI'nin, 2026 yılına kadar 14 milyar dolar zarar etmesi bekleniyor. 2023’ten 2028’e kadar ise toplam zararların 44 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

Ancak bu zorluklara rağmen, şirketin yapay zeka teknolojisi ve iş ortaklıklarından elde edeceği gelirlerle 2029’a kadar yıllık 100 milyar dolarlık satış rakamına ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor.

Microsoft​, OpenAI’nin yükselişinden en büyük faydayı sağlayan şirket olarak dikkat çekiyor. Son birkaç yılda rekor kazançlar elde eden Microsoft’un, OpenAI’nin uzun vadeli büyümesinden de kazanmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Raporda, Microsoft’un OpenAI’nin gelirlerinin %20’sine hak kazandığı ifade ediliyor. Bununla birlikte, Microsoft yöneticileri son bir yıldır kendi yapay zeka alanındaki gücünü vurgulamaya devam ediyor. Ancak, OpenAI’nin bu büyümedeki rolü göz ardı edilemez.